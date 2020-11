El alcalde de Sevilla pide disculpas tras decir sobre unos ecologistas que "había que haberlos matado"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido disculpas por haber descalificado a la portavoz de la asociación Ni un Árbol Menos, Isabel Camargo, además de haber dicho sobre su plataforma que "había que matarlos a todos", cuando la misma se dirigía al atril para tomar la palabra en el turno ciudadano del último pleno.

El incómodo momento surgió cuando Espadas, sin percatarse de que su micrófono seguía en funcionamiento, tildó a Camargo de "peligro público", para más tarde añadir sobre Ni un Árbol Menos: “había que haberlos matado”. El socialista hizo estos comentarios mientras Camargo subía al atril, en una conversación con el secretario municipal que amplificó un micrófono que seguía abierto durante la celebración de un Pleno municipal el pasado jueves.

‼️Juan Espadas 🌹, alcalde de Sevilla, pillado con el micro abierto haciendo referencia a la representante de la Asociación ecologista 🌳 'ni un árbol menos':



"Había que haberlos matado"https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/Csknw1vg9o — EM - electomania.es (@electo_mania) November 20, 2020

Tras la petición de "disculpas" del alcalde de Sevilla dicha portavoz ha manifestado que la carta remitida al respecto por el primer edil "no es" una petición de perdón como tal y no le "basta".

En el Pleno de ayer cometí un error. Hice un comentario con una expresión completamente desafortunada coincidiendo con una intervención de una representante de Ni un árbol menos. Quiero trasladar públicamente mis disculpas al igual que lo he hecho por escrito a la entidad. — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) November 20, 2020

En un comunicado, la asociación Ni un Árbol Menos señala la carta remitida por el alcalde hispalense pidiendo disculpas por dicha "desafortunada situación" y por tales "expresiones completamente inadecuadas", "por mucho que no fueran intencionadas" según el primer edil.

Ante tales "inadmisibles comentarios" y dicha carta de disculpas, la plataforma lamenta que a la hora de la redacción de la misma, se indique que tales expresiones "completamente inadecuadas pudieran entenderse referidas a la intervención de Isabel María Camargo", remitiéndose al vídeo de la sesión plenaria. "¿Si no se refería a Isabel, ¿a quién, señor alcalde? Y resulta que es justo a la salida de Isabel (del atril) tras intervenir cuando dice usted: Había que haberlos matado. Si no era a Isabel y sus compañeros, ¿nos aclara a quién o quiénes había que haber matado, según usted?", pregunta retóricamente la entidad.

Igualmente, el colectivo señala las menciones en la carta los "insultos y faltas de respeto a miembros del gobierno municipal" durante los "tensos debates" sobre la gestión del arbolado en la sección del pleno dedicada al turno ciudadano, preguntando "en qué pleno Isabel y/u otras compañeras suyas en la defensa del arbolado le han faltado el respeto o insultado a usted o a alguien de su Gobierno".

La carta de disculpa de @JuanEspadasSVQ ni es una disculpa ni nos basta.



Sus acusaciones para justificarse son una nueva ofensa.



Aquí la respuesta a su carta y en hilo las pruebas de que la acusación emitida en Canal Sur Televisión es falsa. pic.twitter.com/XkHfbf0gRA — salvatusarbolessevilla (@salvatusarboles) November 23, 2020

"No ha habido ni insultos ni faltas de respeto por parte de ninguna de las persona que, desde septiembre de 2018, han hablado en nombre de la Plataforma Salva Tus Árboles ante el pleno. Lo que sí hemos hecho son muchos señalamientos de la muy deficiente gestión municipal de nuestro patrimonio arbóreo, según nuestro parecer, fundamentado, lo que no es faltar el respeto ni insultar". "Eso se llama uso del legítimo derecho de la ciudadanía a la crítica, que usted como alcalde de esta gran ciudad debería no sólo respetar y asumir sino también proteger y fomentar", señala el colectivo.

Así las cosas, la asociación considera que dicha carta "no es" una disculpa como tal y no le "basta", reclamando al alcalde que "pida de nuevo disculpas".