Escola Valenciana llança 'Unim-nos' per a "promoure i captar activistes" i anima a prendre un paper "més actiu"

La campanya compta amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la Diputació de València i Caixa Popular, així com amb la participació de la periodista d'À Punt Adelaida Ferre, l'actor i fundador de Chasqueado Teatro Joan Nave, la creadora de contingut en valencià Sílvia MissTagles i la voluntària pel valencià Yamila Torres, ha informat l'entitat en un comunicat.

Escola Valenciana ha remarcat "el paper que han de tindre les persones amb sensibilitat lingüística". En aquest sentit, el president de l'entitat, Natxo Badenes, ha assenyalat que el valencià "està viu per cada activista que ho empra, però no aconseguirem gens si no treballem de forma coordinada".

"Estem convençudes que si tots els activistes pel valencià ens organitzem i ens unim podem arribar molt lluny", ha insistit Badenes.

L'organització ha destacat "els avanços produïts amb el canvi de govern" i, amb açò, ha precisat que l'ensenyament en valencià "ha passat del 30% al 52%, tornem a comptar amb mitjans públics en valencià, hi ha una Oficina de Drets Lingüístics i el valencià serà un requisit per al funcionariat".

No obstant açò, ha instat el col·lectiu d'activistes a la mobilització i a "prendre un paper més actiu que puga fer valdre els drets lingüístics de les persones que parlen valencià i que garantisca la supervivència de la nostra llengua".

Escola Valenciana ha insistit que "encara s'ha d'aprovar una Llei d'Igualtat Lingüística que garantisca els nostres drets" i ha exigit "la reciprocitat dels mitjans de comunicació en valencià". "Hem d'aconseguir la incorporació i l'extensió de la immersió lingüística a tot el sistema educatiu", ha afegit l'entitat.

La campanya 'Unim-nos' està disponible en la web activistespelvalencia.org i presenta quatre formes diferents de col·laboració amb el valencià. En primer lloc, mitjançant una quota o aportacions econòmiques puntuals que "permeten a l'entitat la seua independència organitzativa i econòmica".

En segon lloc, amb la implicació en els diferents projectes i iniciatives que porta endavant l'entitat. En tercer lloc, Escola Valenciana ha fet una crida al fet que la ciutadania que practica activisme en xarxes socials contribuïsca amb la difusió de campanyes pel valencià en els seus canals per a així "poder visibilitzar i amplificar els missatges i arribar a un major públic".

Finalment, ha animat a comprar en valencià gràcies a la xarxa d'empreses Amigues d'Escola Valenciana i mitjançant la targeta pel valencià de Caixa Popular, que cedeix el 0,7% de l'import de les compres pagades amb aquesta targeta.