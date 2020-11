Ribó demana que el València CF "moga fitxa" sobre el nou estadi

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha demanat aquest dilluns al València CF que "moga fitxa" per a finalitzar el seu nou estadi de futbol, situat en l'avinguda Corts Valencianes de la ciutat i amb les obres paralitzades des de fa anys, i ha considerat "imprescindible" el club esportiu tinga eixe gest.

Així, ha assenyalat que la "preocupació" del consistori "augmenta a mesura que passa el temps" i no es compleixen els compromisos que l'entitat va adquirir per a avançar en la conclusió de les obres i ha destacat que en l'actualitat "la preocupació està passant a la indignació". Al seu torn, ha advertit que si no hi ha avanç s'haurà de passar, "si cal, a altres nivells".

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en una entrevista en Les notícies del matí d'À Punt Mèdia, recollida per Europa Press, preguntat per la construcció del nou estadi del València CF i per si l'Ajuntament ha rebut alguna resposta del club després de la reunió mantinguda després de l'estiu entre responsables de l'entitat i del consistori per a avançar en el desenvolupament d'eixes obres.

"No hem rebut resposta i la preocupació augmenta a mesura que passa el temps", ha respost el primer edil, que ha recordat que al club de futbol se li va demanar "un pla per a resoldre aquests temes, la fi de l'estadi i fer el poliesportiu al qual es va comprometre" en el barri de Benicalap.

Així mateix, Joan Ribó ha manifestat que al València CF se li va demanar "que almenys donara algun signe que movia fitxa" en eixe sentit com demanar "alguna llicència" a l'Ajuntament però ha afirmat que no ha sigut així i que hi ha hagut "fins ara, absolut silenci". "La nostra preocupació comença a passar de preocupació a indignació", ha asseverat.