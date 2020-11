El projecte de renaturalització del nou llit del Túria avança amb l’inici de la fase tècnica

L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s'ha reunit aquest dilluns amb la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, en una sessió en la qual s'ha abordat l'inici de la fase tècnica del projecte de Renaturalització del nou llit del Túria i la situació i evolució de l’Albufera.

La trobada suposa l'inici de la fase tècnica d’aquest projecte de renaturalització, amb la implicació de totes les entitats responsables. Tal com ha manifestat la consellera al final de la reunió, “des de la Conselleria de Transició Ecològica rebem amb molt d'interés els projectes que està plantejant València: ja vam rebre una primera proposta de renaturalització del llit del Túria, i ara ja comencem una fase tècnica on serem actors principals perquè aquest projecte siga una realitat”.

Mireia Mollà ha subratllat el compromís del Govern valencià de “fer tots els esforços de coordinació amb totes les administracions, participació en la Taula Tècnica, i ser garantistes que hi haja cabal suficient perquè el projecte siga una realitat”, i ha destacat el paper “molt important que té també la Confederació Hidrogràfica” en la iniciativa.

Futur de l’Albufera

Durant la reunió, l'alcalde, Joan Ribó, i el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana Sostenible, Sergi Campillo, han abordat també la situació “futur i present de l’Albufera, especialment ara que estem a les portes d'un nou cicle de planificació hidrològica per part de la Confederació”, en paraules de Sergi Campillo. “Les dues administracions compartim la inquietud i la reivindicació que l'Albufera ha de tindre un cabal ecològic anual garantit per a la supervivència del Parc Natural”, ha assenyalat el regidor.

Tal com ha recordat Sergi Campillo, el Parc Natural de l’Albufera constitueix el primer parc natural valencià, declarat en 1986, “però actualment, el llac pateix una sequera d'aportacions d'aigua durant el període hivernal que atenta directament contra la preservació dels valors naturals i la sostenibilitat dels usos tradicionals de l'aiguamoll”.

Per això, l'Ajuntament defensa que “no és possible aconseguir la plena restauració ambiental de l'aiguamoll sense recuperar cabals de qualitat suficients”. “Sense inundació ni aigua circulant s'afavoreixen les anòxies post-cull en els arrossars i les consegüents mortaldats de fauna aquàtica, que empobreixen l'ecosistema i comprometen greument la continuïtat d'activitats practicades des d'antic, com la pesca i la caça i altres activitats econòmiques no menys importants, com el turisme”.

Ribó i Campillo ja van exposar setmanes arrere aquests projectes també a la vicepresidenta del Govern i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, una aposta que la ciutat ha realitzat en els últims anys per la sostenibilitat, que suposa en paraules de l'alcalde “una vertadera revolució”. “València vol fer un pas avant en esta política verda i sostenible. Aspirem al fet que la nostra ciutat es reforce com a referent de polítiques verdes i sostenibles”, ha reiterat el primer edil.

Cimera Mundial sobre Alimentació Sostenible

Així mateix, l'alcalde ha anunciat la celebració d'una Cimera Mundial sobre Alimentació Sostenible, que tindrà lloc a Nova York al setembre de 2021.

Tal com ha explicat Joan Ribó, Ribó “l'ONU ha convocat una cimera mundial sobre Alimentació Sostenible que es preveu realitzar al setembre de l'any que ve, i des de la FAO (l'agència de Nacions Unides per a l'Alimentació i el Desenvolupament) han convidat València perquè duga a terme la preparació d'aquesta trobada internacional, tant en l’àmbit estatal com europeu”. “És un moment molt important per a la nostra ciutat –ha subratllat l'alcalde- que ha de continuar tenint un paper determinant en tots els temes d'alimentació sostenible”.

Durant la trobada, la consellera Mollà ha expressat el seu suport al paper de València en aquesta cimera mundial. “València ha sigut sempre una ciutat pionera en qüestions com aquesta, que ara formen part de l'agenda política, no sols local, autonòmica i estatal, sinó també mundial; i per això és referent i hem de donar el màxim suport a l'Ajuntament perquè puga continuar contribuint a estos debats tan necessaris en l'agenda social i política”, ha afirmat.