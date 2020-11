La Línia 9 Benidorm-Dénia estarà en funcionament a principis del 2023

Arcadi España ha fet aquestes declaracions en la seua visita a les obres de renovació de via en el tram que uneix Teulada i Dénia, passant per Gata, de la Línia 9 del TRAM d'Alacant, segons ha informat un comunicat de la Generalitat.

El conseller ha explicat que l'objectiu és que Dénia i Benidorm estiguen connectades a la fi de legislatura ja que "tota la tramitació administrativa està acabada i falten finalitzar les obres que porten aparellades refer o duplicar ponts, així com les proves de seguretat que s'han de realitzar en concloure". Així mateix, ha assenyalat que Gata podrà tindre accés ferroviari per a finals del pròxim any.

Per al conseller, la modernització de la L9 del TRAM d'Alacant "és l'actuació més important que en matèria de transport té la Generalitat Valenciana en tota la Comunitat". En aquest sentit, ha ressaltat "l'esforç inversor de la Generalitat per a activar l'economia i generar ocupació i l'aposta pel transport públic en una comarca com és la Marina, que ho necessita per a la seua recuperació econòmica".