Problemas para emigrantes españoles que quieren volver en Navidad: "No hay manera de conseguir la PCR a tiempo"

La modificación del Gobierno en los protocolos a seguir respecto a la entrada de viajeros extranjeros a España llega tras ocho meses de pandemia y múltiples exigencias para establecer un control en las fronteras. No obstante, a menos de 24 horas de que haya entrado en vigor la nueva norma, ya empiezan a relucir aspectos que no se contemplaron y que pueden llegar a perjudicar a pasajeros y empresas.

Es el caso de Marta Vegas, una joven de 27 años que reside en Manchester (Reino Unido) desde 2017. Vegas tenía comprado un billete para poder pasar las vacaciones junto a su familia en España, pero la nueva normativa del Gobierno, que exige una PCR negativa hecha en las 72 horas anteriores a la llegada a España, hace peligrar la posibilidad de ver a su familia en esas fechas.

"Yo tenía el vuelo de sábado al domingo siguiente, pero Ryanair me lo cambió, y ahora es de domingo a domingo", explica la joven. El problema es que los fines de semana no dan resultados de las pruebas de Covid-19, "con lo cual, yo no tengo ninguna manera de conseguir los resultados a tiempo, porque me los darían el lunes", lamenta.

Vegas, que trabaja como Customer Experience Advisor (atención al cliente) del departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) del Gobierno británico, había concretado con su empresa unos días de vacaciones, por lo que ahora tampoco puede cambiar el vuelo, previsto para el próximo 6 de diciembre. De momento, no parece que nadie sea capaz de ponerle solución al problema. Desde la aerolínea, le dicen que, al aceptar el cambio (anterior a la modificación del Gobierno), no puede reclamarlo. "He intentado contactar con ellos a través de su página web, porque por teléfono no se puede, y lo que me dicen es que puedo modificar el vuelo, pero no hay ninguno disponible esa misma semana", explica a 20minutos.

Marta Vegas, una española de 27 años que vive en Manchester (Reino Unido) desde 2017. M. V.

"Están todos desesperados"

La nueva normativa, en vigor desde este lunes 23 de septiembre, establece que cualquier viajero procedente de un país de riesgo debe presentar una PCR negativa de las 72 horas anteriores. La prueba, además, debe ser una RT-PCR de Covid-19, por lo que no se admite ningún otro tipo de test de diagnóstico rápido o de antígenos.

En Reino Unido, según cuenta la joven, los test de diagnóstico de coronavirus son gratis a través de la sanidad pública; pero aunque quisiera (e incluso si le llegaran a cuadrar los días de vuelo con los resultados), tampoco le serviría; pues en la prueba no se especifica el número de DNI o de Pasaporte, uno de los requisitos que establece Sanidad. Tampoco aparecen, además, ni el tipo de test realizado, ni el laboratorio en el que se ha hecho la prueba, indispensable para que el documento sea válido.

Mensaje de una integrante del grupo de Facebook 'Españoles por Manchester', en el que lamenta que con la PCR realizada por la sanidad pública no se indiquen algunos datos que exige Sanidad para poder entrar en España. M. V / 20minutos.es

Como ella, hay decenas de españoles en el extranjero que se han visto en la misma situación. Según cuenta Marta Vegas, en el grupo de Facebook de 'Españoles en Manchester' hay una infinidad de quejas muy similares de emigrantes que se han encontrado con diversas dificultades a la hora de querer retornar a su país para Navidad. "Están todos desesperados por ver qué pasa y a ver quién vuela primero para darnos algunas actualizaciones", asevera.

"Hay gente que no se puede hacer la prueba a tiempo, aunque la quiera pagar"

"Aquí, el mayor problema que tenemos es que el test que te hace la sanidad pública no te vale. Entonces, lo tienes que pagar por privado, pero ni siquiera hay citas disponibles y tampoco dan resultados los domingos, por lo que hay gente que no se puede hacer la prueba a tiempo, aunque la quiera pagar", explica Vegas.

Sí que existe una opción en la que te garantizan resultados en unas 48 horas. Se hacen en las farmacias locales, pero cuestan entre 200 y 250 libras (entre 225 y 280 euros). "Pero claro, tampoco voy a pagar 250 libras por hacerme el test cuando yo sé perfectamente que no estoy infectada, pues llevo un mes y medio sin salir de casa; ni siquiera para hacer la compra", asegura.

En definitiva, la joven de 27 años considera que esta nueva normativa, que podría ser muy útil para prevenir contagios, está siendo un caos por no tener en cuenta muchos posibles casos. "Además, aunque tenga una prueba de 72 horas, me puedo contagiar, por ejemplo, al coger el transporte público de camino al aeropuerto", añade.

A la espera de que cambien la normativa

Ahora, Marta Vegas aguarda esperanzada a que cambien la normativa antes del día del vuelo, tras las múltiples quejas de aerolíneas y pasajeros, "porque si no, no voy a poder viajar y me quedaré aquí", lamenta.

"Van a poder ir a España los que tengan un poder adquisitivo alto para pagar las pruebas"

"Lo que más injusto es es que a los alemanes que van a las Islas Canarias se les hace la prueba (por turismo y por economía), pero a los emigrantes que queremos ver a nuestra familia, no se puede", denuncia Vegas. "Al final, van a poder ir a España los que tengan un poder adquisitivo alto para pagar las pruebas", concluye.