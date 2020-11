Heredia dice que la Ley Celaá "no elimina para nada la concertada": "Defendemos igualdad de oportunidades real"

20M EP

El senador socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha afirmado que la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá, "no elimina para nada" la escuela concertada sino que "lo que pretende es que las cuotas no existan para no impedir el acceso a niños sin recursos".