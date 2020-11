La Mesa de contractació del centre de majors de Velluters estudiarà si ha de tornar a rebaremar les ofertes

Oltra, en la roda de premsa de presentació de la campanya de la Generalitat amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, ha explicat sobre este tema que la Mesa estudiarà si és el cas aquesta rebaremación en atenció a l'escrit presentat en el qual es demana la reconsideració de les puntuacions de les empreses que s'han presentat en el procés d'adjudicació.

Sobre este tema, ha assenyalat que ja s'ha donat trasllat a la Mesa d'aquest escrit perquè analitze els plantejaments de reposició que es plantegen i determinar si "ha de tornar a rebaremar els diferents projectes tècnics" rebuts.

Familiars d'usuaris d'aquest centre de majors mantenen concentracions els dissabtes perquè l'empresa Domus Vi, investigada per la justícia pel tracte als interns, haja obtingut la màxima puntuació en el concurs.

Sobre aquest tema, Oltra ha assenyalat que "no hi ha novetat en aquest procés" d'adjudicació, després que divendres ja explicara que es tracta d'un concurs que "no ha conclòs" i ha recalcat que "es farà garantint l'estricta legalitat".

En qualsevol cas, ha tornat a insistir en la voluntat de la Conselleria d'introduir canvis en els plecs de licitació per a "evitar situacions en les quals al final sempre desempate el preu". Per contra, vol que es valoren "unes condicions tècniques avaluables que facen que siga la qualitat tècnica assistencial i l'atenció a les persones el que realment determine l'adjudicació i no el preu".