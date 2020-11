Un informe concluye que la vida de los vecinos estuvo en peligro por la acción de los 'Payasos Justicieros'

En la octava sesión del juicio a los conocidos como 'Payasos Justicieros' distintos peritos han respondido a preguntas de las partes para desentrañar sus informes tras diversos incendios ocurridos en Logroño el verano del año 2018.

Uno de ellos, tal y como ha relatado, elaboró un "estudio exhaustivo" basado en cómo se mueve el humo y los componentes del mismo y concluyó que estuvo en peligro las vidas de las personas.

"Lo peor", ha explicado no fueron los daños en la estructura, sino los humos, algo a lo que contribuyó que los edificios no estaban preparados, como lo están hoy en día, para hacer frente a un incendio.

Sólo un edificio, por ser más nuevo y, por tanto, adecuarse a la norma de 1996 (mejorada después) pero "incluso en éste no funcionó como debía".

El humo, en los tres incendios, "era muy denso por el efecto chimenea y puso en peligro a la gente que estaba viviendo" en los edificios. Hubo otra casualidad que lo hizo aún peor: que era de noche, y por tanto los vecinos estaban durmiendo en sus casas, y que era verano.

"En un incendio, lo importante son los humos y los gases venosos, el ochenta por ciento de las personas que muere en un incendio lo hace por el efecto del humo, no por las llamas o la estructura", ha indicado.

El garaje de Avenida de Colón "tenía problemas de ventilación" pero, aquí, los bomberos llegaron "muy pronto" y apagaron rápido el incendio, por eso no hubo daños en la estructura que sí presentaron otros garajes.

En el desarrollo de los testimonios, otro perito que analizó los incendios en los garajes de la Plaza de Otoño y Doce Ligero ha apuntado hoy "como opinión personal" que habrían tenido la misma autoría.

No obstante, así como ha afirmado que el de la Plaza de Otoño tiene una "alta probabilidad de haber sido provocado", dado que tuvo dos focos; el de Doce Ligero tiene la "probabilidad" de haber sido provocado, pero, ha añadido: "No afirmo".

Otro perito que colaboró en la redacción de los informes, especialista en desactivar artefactos explosivos, ha resaltado, por su parte, la alta presencia de monóxido de carbono mientras se estuvieron realizaron las labores de extinción.

En la Plaza de Otoño, donde hubo dos focos de fuego, se quemaron tuberías de PVC, había maleteros superiores fundidos, cables afectados, bóvedas del techo rotas. El nivel de gases hizo necesarios equipos de respiración, de los que no disponían todos los efectivos.

Los bomberos, además, "lo pasaron bastante mal" porque no conocían el garaje, no sabían que había segunda planta y no la encontraban por la cantidad de humo.

Había daños en bajantes, desmoronamientos, sobre todo en la segunda planta, el hormigón estaba afectado y había cascotes por todo el suelo.

En Doce Ligero la situación con el monóximo de carbono era peor, se utilizaron equipos de ventilación forzada y hubo que apuntalar.

HECHOS QUE SE LES IMPUTAN

A los cuatro acusados (D.L y T.G; I.A y N.M, dos parejas de novios) se les acusa de quemar diez automóviles (seis en el lugar donde estaban aparcados); robar y quemar una moto; incendio en las instalaciones de Bodegas Marqués de Murrieta; dos automóviles dañados (uno abandonado en el Monte Cantabria); y el incendio en tres garajes comunitarios de Logroño (Avenida de Colón, Plaza de Otoño y Doce Ligero).

Los investigadores, además de un trabajo a pie de calle, enfocaron sus pesquisas en las redes sociales, donde los detenidos, siguiendo fuentes policiales, se jactaban de lo hecho y se autodenominaban 'Payasos Justicieros'.

La vista oral continuará mañana, martes 24, con más periciales.