Ábalos defiende a Bildu: "Es un grupo parlamentario más"

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha vuelto a defender este lunes la negociación del Gobierno para que Bildu apoye los Presupuestos Generales del Estado porque ha asegurado que "es un grupo parlamentario más", a pesar de que no comparten ni su "proyecto ni por supuesto su tradición y su historia". Minutos antes, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado que el jueves pedirán a su militancia del partido que refrende la decisión de apoyar las Cuentas para 2021.

En una rueda de prensa desde la sede del PSOE, Ábalos ha insistido en dar pátina de normalidad a los contactos con Bildu para las cuentas, que se producen "estrictamente a nivel parlamentario" y "como se hace con los demás grupos, en relación a los temas que refleja el Presupuesto".

"Es un grupo parlamentario más que participa como otros en el debate", ha reiterado Ábalos, que ha expuesto las diferencias, por ejemplo, entre el PP y la CUP, que sin embargo han "votado juntos" en las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos.

"Es un grupo parlamentario más con un proyecto que nosotros no compartimos, una tradición que por supuesto no compartimos y una historia que no compartimos, pero es un grupo parlamentario que sí entiende la gravedad de la situación y no quiere obstaculizar" la negociación de las Cuentas, ha dicho Ábalos, que ha lamentado que esto mismo "no lo hagan otros".

Otegi pide el 'sí' a la militancia de Bildu

Las palabras del ministro de Transportes ha llegado justo después de que Otegi anunciara que la dirección de Bildu propondrá este jueves a su militancia que refrende el 'sí' en la votación de los Presupuestos y ha negado que esta decisión sea consecuencia a un acuerdo con el Gobierno para acercar presos de ETA a las cárceles del País Vasco,

"No tiene nada que ver con la realidad", ha asegurado Otegi, que ha apuntado que la dispersión de presos es "algo contrario a la legislación penitenciaria" y que estos acercamientos suponen "simplemente" aplicarla.

Como Otegi, Ábalos también ha negado que haya un acuerdo con Bildu sobre los presos de ETA o más allá de la negociación de las enmiendas parciales en el Congreso, que se abre a partir de ahora.

El ministro ha insistido en que de momento no ha habido más que el rechazo de las enmiendas a la totalidad por parte de Bildu y que "ahora en el debate de enmiendas ellos encontrarán razones para votar o no en lo concreto los Presupuestos, sobre lo que no puedo anticipar nada porque no ha empezado el debate de enmiendas", ha dicho.