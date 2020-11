Esteban (PNV) dice que se ha "avanzando bastante" en PGE, pero quedan "claroscuros por resolver"

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Esteban se ha referido, entre otras cuestiones, a las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y el posicionamiento final de su formación.

En este sentido, el representante jeltzale ha destacado que, en lo que afecta al PNV, durante este pasado fin de semana se ha "avanzado bastante" en la negociación y se han "cerrado otros asuntos", pero eso no significa un sí al haber todavía "claroscuros que tenemos que resolver".

"Hemos avanzado, pero vamos a ver lo que pasa entre hoy y mañana. Tenemos toda una serie de enmiendas y peticiones al Gobierno, algunas públicas y otras sobre la actitud que va a tomar con respecto a determinadas políticas", ha añadido.

Por otro lado, ha afirmado que es "un misterio" los acuerdos que el Ejecutivo haya alcanzado con otros grupos, para añadir que si el PNV se llevara "una sorpresa grande con temas que chirriaran, se podría producir una situación muy complicada".

Asimismo, ha sostenido que desconoce si el Gobierno central ha alcanzado un acuerdo presupuestario con EH Bildu después de que "Arnaldo Otegi lo anunciara, algunos ministros lo corroborasen y los mismos ministros luego dijeron que no había nada".

"Lo que sí he visto son las enmiendas presentadas y no son como para quebrar el régimen. No he visto ninguna originalidad. De esas lentejas de las que acusaban a los demás ahora no llegan ni a lentejas, son un sopicaldo. Cada uno tiene toda la legitimidad para pactar y desdecirse, pero esto reafirma al PNV en el camino que emprendió hace muchos años", ha valorado.

Asimismo, y en referencia a la enmienda a las Cuentas presentada por Unidas Podemos -junto a ERC y EH Bildu-, Esteban ha reconocido que es algo que resulta "sorprendente e inusual en cualquier gobierno de coalición".

A su juicio, es sorprendente que un Ejecutivo no sea "disciplinado por mucha tensión que pueda haber internamente", de tal forma que "no son maneras, pero es lo que hay".

No obstante, ha advertido de que esa enmienda sobre desahucios realmente "no está en juego" ya que los letrados de la comisión la han señalado como "inapropiada para formar parte de los PGE al no tener conexión con las Cuentas", lo que haría que quedase "excluida del debate".

LOMLOE

Respecto a la nueva ley de Educación, conocida como 'ley Celaá', ha recordado que para el PNV la anterior normativa, la LOMCE, era una ley "dañina" y ha valorado que en el caso de la LOMLOE los partidos que la han apoyado son "más variados".

En este contexto, ha subrayado que se va a tener una mayor posibilidad de influenciar en el curriculum, así como que las evaluaciones vayan a depender de las comunidades.

"Queda asegurado que el modelo vasco, único pero basado en las redes pública y concertada, se va a poder mantener", ha argumentado, para añadir que el Gobierno vasco puede decir que, "tal y como está la ley, se afianzan las competencias vascas y se asegura el modelo educativo vasco".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Respecto al anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del plan de vacunación contra la Covid-19, Esteban ha manifestado que es normal que "se apunte a la buena noticia, pero en realidad no lo va a hacer él sino que lo harán los servicios de las comunidades autónomas, que son los que tienen la atención primaria y lo hacen en otras campañas de vacunación como la gripe".

"Me parece lógico que la campaña se coordine y al final quienes las llevarán a cabo son las Comunidades Autónomas. Imagino que siempre es agradable para uno ponerse una medallita, pero para ponérsela deberá haber una buena coordinación", ha advertido.

Por último, ha indicado que si el Gobierno español acierta con la distribución de las dosis, "en Euskadi las vacunas se pondrán con orden, organización y llegando a todos".