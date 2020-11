PP de Getxo pide abrir en Navidad los aparcamientos de Manuel Gainza y San Nikolas para ayudar al comercio

En un comunicado, el portavoz popular ha recordado que uno de los principales problemas a los que hacen referencia los comerciantes y hosteleros es a "la falta de aparcamiento en Getxo" y ha advertido de que a esto se le suma que, "gracias a la dejadez del equipo de Gobierno, el parking de Manuel Gainza, en Algorta, terminado desde julio, no podrá utilizarse como mínimo hasta marzo del año que viene".

Con el objetivo de abrir el espacio cuanto antes, el PP solicitó hace meses comenzar la tramitación para la adjudicación de las parcelas del aparcamiento de Manuel Gainza.

"Advertíamos entonces que dada la ya conocida negligencia de este Ayuntamiento en la gestión de los pliegos y concursos, podría ocurrir que se terminase el aparcamiento y no pudiésemos entrar a ocuparlo. Efectivamente, no ha sido hasta octubre cuando han iniciado esos trámites que reclamábamos en enero. De nuevo los perjudicados por el no uso del aparcamiento serán tanto los vecinos como los comerciantes y hosteleros de Algorta", ha advertido Andrade.

Por ello, ha pedido que se pueda utilizar el aparcamiento de Manuel Gainza y el de la Plaza San Nikolas de forma provisional, levantando las barreras y estableciendo un control con personal contratado para la ocasión procedente de Lanbide.

"Si se quiere se pueden abrir estos dos aparcamientos, igual que abrimos los patios de los colegios para aparcar, solo hace falta voluntad de ayudar", ha concluido .

El PP presentará una moción para su debate en el próximo pleno en la que solicita la apertura de estos dos espacios para su uso durante la campaña de Navidad.