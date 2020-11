El Parlamento foral rechaza una declaración de Navarra Suma contra la nueva ley educativa

Han votado en contra del texto el resto de grupos de la Cámara: PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E (este último grupo ha rechazado seis de los siete puntos del texto y ha apoyado otro).

Navarra Suma pedía por medio de esta declaración que el Gobierno de España "vuelva al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad".

Además, instaba al Gobierno a "garantizar el derecho a recibir la enseñanza en español y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, a que el español tenga la consideración de lengua vehicular en todo el territorio nacional y a que las demás lenguas cooficiales lo tengan también en aquéllos". Este es el punto apoyado por Izquierda-Ezkerra.

En otros puntos, Navarra Suma pedía que el Gobierno de España "respete y cumpla el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", y que garantice "la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades".

Asimismo, el Parlamento pedía apoyar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma educativa porque "vulnera derechos y libertades fundamentales consolidados hasta ahora en el estado social, democrático y de derecho que establece la Constitución Española".

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha destacado que el domingo hubo en Navarra "una gran expresión popular, más de 5.000 vehículos se manifestaron pacíficamente en defensa de sus derechos, y es una llamada de atención que quien no quiera ver debe estar ciego o tuerto". "No me vale que se consigan mayorías con los partidos que no esconden su voluntad de limitar la capacidad del Gobierno de España en sus territorios. Si se quiere buscar como socios a aquellos que no tienen el modelo básico de igualdad para todos los españoles, es un problema que el PSOE tendrá que aclarar", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "no vamos a entrar en la performance que hace la derecha con la educación de nuestro país, no vamos a doblegarnos ante una derecha que quiere debilitar la educación pública de nuestro país". "Esta ley, que ha sido aprobada por la mayoría parlamentaria, no va contra nadie, no va contra la concertada, no va contra la libertad de las familias, va precisamente en favor de la libertad, de la justicia social y de la educación pública. Que no se manipule y no se mienta más, la mayoría de este país ha votado en favor de una nueva ley que extiende las libertades y que atiende a todos por igual", ha asegurado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que Navarra Suma "se une a los partidos neoliberales que exigen un Estado mínimo y que se enfadan si no se subvenciona la educación privada". "Ojalá se manifestaran a pie denunciando los feminicios, defendiendo la educación pública, Skolae, nuestra lengua propia, el eusera, una justicia social. Navarra Suma se suma a Vox, que justamente lo que quiere es cerrar los centros de educación especial", ha indicado.

Además, Ainhoa Aznárez ha asegurado que "el castellano, con la Lomloe, no desaparece, la educación especial no cierra, la religión la podrá tener quien quiera pero no será evaluable, la escuela concertada seguirá existiendo eliminando las cuotas, y se prohibirá la segregación por sexo en la concertada". "La ley busca garantizar la igualdad de oportunidades", ha sostenido.