Coronavirus.- La pandèmia i el pla de vacunació centraran les preguntes a Puig en la sessió de control

Des de Compromís, el síndic, Fran Ferri, preguntarà a Puig per quina valoració realitza el Consell del treball dut a terme enguany i per quals són els reptes als quals hauran de fer-se front el pròxim any "en un context de pandèmia, crisi social i emergència climàtica".

Del grup d'Unides Podem, la portaveu, Naiara Davó, li formularà la qüestió de "com es prepararà i coordinarà la Generalitat Valenciana amb el Govern central per al pla de vacunació contra la Covid-19" en l'autonomia.

La síndica del PP, Isabel Bonig, preguntarà a Puig per com valora la situació actual de la Comunitat Valenciana mentre que la de Vox, Ana Vega, li interpel·larà sobre "per què governen contra els interessos dels valencians".

Per part de Cs, el portaveu, Toni Cantó, assenyala en la pregunta a Puig que, "després d'haver mantingut en nombroses ocasions que no se n'anaven a pujar impostos, qui li ha portat a canviar d'opinió? qui dirigeix la política fiscal del Consell?".