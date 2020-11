Así se hacen un periódico y una web líderes: rigor, información, veracidad...

El primer diario que no se vende. Ese fue el lema con el que nació hace 20 años Madrid y Más. Meses después arrancó Barcelona y Más. Y, ya en 2001, ambas cabeceras pasaron a llamarse 20minutos y a convertirse en un periódico de información general. Ese lema, "El primer diario que no se vende", pretendía recalcar dos ideas fundamentales en la filosofía del nuevo periódico. Por un lado, que era gratuito, que no había que pagar ni un céntimo por él y, por otro, que era completamente independiente, que no se vendía a intereses políticos o económicos.

Esas dos piedras angulares se han mantenido a lo largo de estas dos décadas, en las que 20minutos, entre otros hitos memorables, estableció el récord absoluto de lectores de un diario de información general en España, con 2.911.000 de media diaria. Además, este pasado mes de septiembre registró el récord histórico en la web, con casi 24 millones de usuarios únicos.

Periodistas en la redacción de 20minutos Jorge Paris

Esa fidelidad de los lectores ha sido una constante en todos estos años, lo que evidencia que cientos de miles de españoles han valorado, y valoran, la calidad informativa del diario. En este periodo de dos décadas, el periódico ha tratado de informar con la mayor rigurosidad, cercanía y pluralidad. Gracias a ello, se ha consolidado como uno de los tres diarios generalistas con mayor audiencia en papel.

En la actualidad, el diario es líder indiscutible en Madrid y está entre los más leídos de Barcelona, Valencia y Sevilla en su versión de papel. Y es que la brújula que ha guiado al periódico ha sido siempre tener presente al lector como eje principal.

Por ello, entre otros distintivos, el periódico ha primado la cercanía, la información municipal, el día a día de los barrios, los cambios en las ciudades, algo que, sin duda, ha sido una de las claves del idilio del medio de comunicación con miles de personas cada día.

Obviamente, el rotativo ha mantenido un equilibrio de todas las grandes áreas informativas, destacando no sólo la información más próxima y local, sino también las principales noticias de ámbito social, económico, político, deportivo o cultural, tanto a nivel local, como nacional y mundial.

Reparo del diario 20minutos. Jorge París | Jorge Paris

La edición digital se lanzó en el año 2005. A medida que el periódico en su versión impresa se consolidaba como líder en España, hito que logró en el año 2005, la empresa optó por nuevos retos, como el lanzamiento de la edición digital, que se produjo también ese mismo año.

En poco tiempo, 20minutos.es se convirtió en uno de los diarios más leídos en castellano no sólo de España sino del mundo. El crecimiento fue una constante que llevó a la web a marcar un hito en agosto de 2015, al pasar a ser el segundo diario más leído del mundo en español, con 12,5 millones de usuarios únicos. Hoy, la web es de las más leídas de España a través de dispositivos móviles, con una histórica cifra de 21,7 millones de usuarios únicos.

Esta empresa apostó desde muy pronto por la participación de los usuarios con la apertura a los comentarios en las noticias. 20minutoses la web referente de los blogs en España y, desde el año 2006, impulsa los premios 20blogs en los que se eligen los mejores de España en categorías como cine, viajes, gastronomía, solidaridad...

Foto de familia en los Premios 20Blogs JORGE PARÍS

Redacción, Producto Digital y Audiencias. La apuesta permanente por el desarrollo tecnológico es también una de las señas de identidad de este medio de comunicación. Para ello, se dispone de equipos muy cualificados en áreas de innovación como Producto Digital, un departamento especializado en el desarrollo constante, vanguardista y eficiente de la web.

Por su parte, es fundamental, en un mundo globalizado el incremento de las audiencias difundiendo también los contenidos editoriales a través de las redes sociales. El equipo de Audiencias, conformado por periodistas con alta especialización en redes sociales, es básico para poder estar a la cabeza entre los medios de comunicación españoles.

¿Qué se hace cada día? Sinergias entre web y papel.

20minutos ha optado por una sinergia en sus redacciones de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla por la cual los periodistas cubren la información tanto para el periódico impreso como para la web.

Asimismo, se tiende tanto a la especialización en las diferentes áreas informativas (sociedad, cultura, política, deportes...) como a la capacidad para informar sobre cualquier noticia general. La polivalencia de los profesionales es un atributo ampliamente extendido en la redacción de 20minutos.

Periodistas de 20minutos Jorge Paris

En la web, un equipo de coordinadores jefe distribuye y jerarquiza las principales noticias a cubrir, los reportajes que se deben realizar, tanto teniendo en cuenta la actualidad informativa como apostando por publicar temas propios en exclusiva. Un ejemplo claro es toda la pandemia de coronavirus, en la que, desde el primer momento, la web y el periódico se han volcado informativamente.

Para ello, es muy importante tanto la iniciativa personal de cada periodista, proponiendo entrevistas, reportajes o crónicas, como la coordinación de los jefes intermedios con la plantilla de redactores y el staff de dirección.

Reuniones para planificar y jerarquizar el día. En los medios de comunicación es habitual mantener reuniones en las que el director y el resto de altos cargos y jefes de sección exponen y debaten sobre los principales asuntos informativos del día. También sobre aquellos temas que son propios del medio.

Redacción 20minutos Jorge Paris

En 20minutos se realiza una reunión por la mañana y una segunda a primera hora de la tarde. En ellas, la dirección y el resto del staff planifican la portada del día siguiente, en la versión impresa, y se marca la prioridad del día para la portada de la versión online, un medio de comunicación que permite apostar por diferentes noticias principales a lo largo del día.

De hecho, uno de los ejes de la web es actualizar de forma frecuente los contenidos informativos para que el lector pueda estar permanentemente informado de cualquier novedad.

Actualidad, Última Hora, Opinión, Cierre, Diseño...

Para disponer de un medio de comunicación que es líder en sus versiones online e impresa se necesitan equipos potentes en todas las áreas. Por ejemplo, el equipo de Actualidad -periodistas que trabajan en temas propios en el ámbito municipal, político, local, cultural, deportivo...-, Última Hora -periodistas muy volcados en la información del día en todos los campos-, el equipo de Cierre, quecubre las noticias de la última hora del día y, además, supervisa que el periódico esté lo más actualizado y pulcro posible.

También es básica la función del equipo de Diseño, de Audiovisual, Fotografía, Infográficos, Redes Sociales, Ilustradores, Viñetistas, Blogueros, así como la aportación de decenas de periodistas de Opinión de la talla de Vicente Vallés o Helena Resano. El trabajo de todos, coordinado y jerarquizado desde la dirección, permite distribuir cientos de miles de periódicos de lunes a viernes por España y tener una web líder. El compromiso de 20minutos es seguir apostando por un periodismo de calidad, veraz, fiable, riguroso, plural e interesante para nuestros lectores.