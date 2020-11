Coronavirus.- Quasi 600 grups educatius estan totalment o parcialment confinats, l'1,3% de la Comunitat Valenciana

Segons el balanç de la Conselleria d'Educació, la setmana passada es van desconfinar 271 grups de 169 centres, mentre segueixen aïllats altres 357 de 214 col·legis o instituts sostinguts amb fons públics.

Dels 1.845 centres de la Comunitat Valenciana, el 80,9% va finalitzar l'onzena setmana sense cap aula parcialment o totalment confinada i segueixen les classes amb normalitat.

Per províncies, a València, el 79% dels 958 centres sostinguts amb fons públics no té cap grup confinat. Hi ha 355 aïllats en 201 centres, la qual cosa suposa que el 98,5% dels quasi 24.300 grups va a classe. La setmana passada es va determinar el confinament de 139 grups de 76 centres, es van desconfinar 165 de 105 centres i van seguir confinats des d'altres setmanes 216 de 125 centres.

A Alacant, el 82,6% dels 638 centres no té cap grup confinat. Hi ha 171 grups confinats en 111 centres, amb el que el 98,9% dels quasi 16.700 grups va a classe. En l'onzena setmana es van confinar 75 grups de 49 centres, es van desconfinar 89 de 51 centres i van seguir confinats de setmanes anteriors 96 de 62 centres.

I a Castelló, el 83,9% dels 249 centres educatius no té cap grup confinat. Els aïllats són alumnes de 73 grups de 40 centres, mentre el 98,8% dels més de 6.000 grups realitza classes presencials. Del 16 al 20 de novembre es van confinar 28 grups de 13 centres, es van desconfinar 17 de 13 centres i van seguir confinats d'altres setmanes 45 de 27 centres.