Coronavirus.- Fiscalia investiga ja els brots en les residències de Llíria i La Pobla i mostra la seua "preocupació"

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha apuntat que, en total, en la Fiscalia té obertes investigacions en set residències de la Comunitat: quatre en la província de València i tres en la d'Alacant.

Les dos últimes diligències obertes són les relatives a Llíria i La Pobla, amb 112 i uns 70 residents contagiats respectivament. En el primer cas també han donat positiu per coronavirus 15 treballadors.

De moment, Ana Lanuza ha explicat que s'està recaptant documentació en aquests centres amb l'objecte de controlar que tot s'està efectuant de forma adequada i per a protegir als majors del virus.

Des de la Fiscalia s'han mostrat "preocupats" per l'increment de contagis en les residències encara que han destacat que, de moment, la incidència en defuncions està sent menor que en la primera onada. Així, mentre que anteriorment es van registrar 565 residents morts per Covid-19, des de juliol fins ara s'han sumat 185 casos.

Ana Lanuza ha ressaltat els plans desplegats en els centres per a fer front al coronavirus i l'increment de mitjans personals i materials, encara que també advoca per fer algun tipus de prova aleatòria per a intentar limitar el virus o l'anàlisi d'aigües fecals, ha dit com a exemples.

Segons les últimes dades facilitades per la Conselleria de Sanitat, quant a residències hi ha algun cas positiu en 85 de majors (5 en la província de Castelló, 20 a Alacant i 60 a València), 14 centres de diversitat funcional (2 a Castelló, 4 a Alacant i 8 a València) i 5 centres de menors de València.

Entre els últims casos hi ha 17 residents i 22 treballadors d'aquests centres que han donat positiu, així com cinc usuaris que han mort. Sota vigilància activa de control sanitari segueixen 17 residències: 7 en la província d'Alacant i 10 a València.