Bugallo espera que el Sergas flexibilice las restricciones en Santiago ante el descenso de los casos, con 169

"Yo no cuento con ningún levantamiento total -de las limitaciones- ni con ninguna vuelta a la normalidad, pero espero que se puedan adoptar algunas medidas que permitan adoptar alguna flexibilidad, por lo menos en temas como pueden ser la hostelería", ha manifestado el regidor.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el alcalde ha considerado que se debe tener en cuenta el "calibre extraordinario" que, en su opinión, tiene "el destrozo" que se está produciendo en "la vida económica y social".

Por ello, ha confiado en que se produzca "un ajuste de ciertas medidas". "¿Se va a mantener el cierre de la hostelería a partir del día 4? ¿Con relación a la Navidad va a haber alguna medida flexibilizadora o se va a mantener el límite de cinco personas que constituyan unidad de convivencia?", se ha preguntado en una comparecencia en la que también ha abogado por "no bajar la guardia".

DESCENSO DE LOS CASOS

En su intervención, Bugallo ha informado de que, en una reunión, el Sergas le trasladó que la condición para rebajar las restricciones pasaba por que Santiago bajase de los 100 casos activos. "Yo no sé si lograremos bajar o no, pero vamos camino de eso, los datos que tenemos nos sitúan en 169 y bajando", ha apuntado.

Además, el alcalde, que ha dejado claro que el Consistorio de Santiago va a "respetar", "acatar" y "hacer cumplir" las decisiones que deriven del comité clínico, ha llamado la atención sobre el hecho de que otras comunidades como Madrid y Cataluña, "mucho más afectadas que Galicia", apuestan por un cierre perimetral "de la comunidad autónoma".

"No sé si esa fórmula es válida en Galicia o no, en todo caso, es bastante inevitable toda vez que Asturias, Castilla León y Portugal están apostando por esos cierres perimetrales no se si eso permite una revisión", ha reflexionado.