Sánchez ve al PSOE más útil que una Junta, cuya gestión es un "folio en blanco" para CyL "muera de inanición"

Sánchez ha ironizado de este modo sobre una fotografía del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, publicada en la red social Twitter en la que anunciaba la remisión de una carta a Pedro Sánchez para exigir ayudas para hostelería y turismo y en la que el presidente portaba un "folio en blanco".

"Esta es la imagen tristemente famosa, se ve un folio en blanco que es la gestión de Mañueco en la cuestión más grave, su gestión es un folio en blanco en los ERTEs que la Junta ha pagado, un folio en blanco en los consultorios que se han reabierto y en las ayudas a la hostelería que ha dado, esta foto es el perfecto paradigma de la definición ineficaz e inane gestión Alfonso Fernández Mañueco manejado por Igea en la Junta", ha manifestado Sánchez.

Tras esta reflexión, Sánchez ha defendido que el PSOE en la oposición ha demostrado ser mucho más útil, así ha recordado la decisión de los socialistas de romper relaciones con la Junta para "liderar" y "estar en los problemas". Así, ha defendido el trabajo realizado desde la oposición para aportar soluciones a los cuatro problemas más graves a los que se enfrenta ahora la Comunidad como son la sanidad, la hostelería, las residencias de ancianos y el empleo.

Sánchez ha criticado que sobre estos cuatro asuntos la Junta "no tiene nada que decir" y, sin embargo, crea problemas "severos" por poner Castilla y León al servicio del PP y de los intereses de Pablo Casado, algo que ha argumentado al señalar que no se recuerda "ni una sola iniciativa del PP" de ámbito autonómico.

"Las únicas propuestas que conocemos tienen que ver con el ámbito nacional, sólo piden al Gobierno de España, no saben gobernar", ha lamentado.

En cuando a la labor "útil" del PSOE, Sánchez ha destacado que dos días después del anuncio del cierre de la hostelería en Castilla y León, el secretario autonómico socialista, Luis Tudanca, mantuvo una reunión con el colectivo para establecer medidas de un Plan de Choque, rechazado finalmente por PP y Cs en las Cortes.

"Tudanca les ha puesto a trabajar", ha destacado, tras lo que ha señalado que esta reunión del PSOE ha motivado que hoy, "20 días después", el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se reúne con el sector. "¿No les da vergüenza?", ha señalado.

"Más les vale que concreten medidas esta tarde", ha aseverado.

En materia sanitaria, Sánchez ha confiado en que la Junta se ponga a trabajar tras anunciar que este mismo miércoles Tudanca mantendrá un encuentro con los profesionales para estudiar el decreto de reorganización del sistema.

"La Junta no resuelve problemas, crea problemas, arrodillan a Castilla y León ante la estrategia del PP y de Pablo Casado, ¿qué han hecho con todo el dinero que ha mandado el Gobierno de España de forma no condicionada si no lo invierten en sectores afectados?" ha cuestionado.