La Generalitat repartirà 8.000 aparells per a purificar l'aire a les aules valencianes

La Generalitat valenciana distribuirà 8.000 aparells amb filtres per a purificar l'aire i evitar la propagació del virus a les aules que no disposen de ventilació natural, amb l'objectiu que els xiquets continuen anant a classe de manera presencial.

La mesura, anunciada aquest dilluns pel president, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà, arriba després d'11 setmanes de curs en la qual "alumnes, professors i pares estan respectant escrupolosament els protocols i donant exemple".

Aquests 8.000 aparells es repartiran progressivament entre els centres públics i concertats que ho necessiten, al costat d'una guia del CSIC enviada aquest dilluns amb consells i alternatives de ventilació. Ja s'han testat amb èxit els filtres HEPA en una prova pilot en un col·legi, sense efectes secundaris.

Es tracta de màquines que purifiquen l'aire filtrant les partícules de forma continuada amb almenys tres o cinc minuts en cada canvi de classe, encara que la majoria de centres disposen de suficients finestres.

L'objectiu és que xiquets i adolescents continuen anant a classe "de la forma més segura possible" i que les aules valencianes "siguen referents no sols en pedagogia, sinó també en seguretat sanitària". Per a això es prioritzarà el seu ús en els espais reconvertits en aules per la pandèmia.

Com a balanç, Marzà ha destacat que la setmana passada va acabar amb menys classes confinades en la Comunitat Valenciana que l'anterior, després del repunt generalitzat en la primera setmana d'octubre. Actualment, el 98,7% d'unitats escolars valencianes no té "cap mena d'afectació" i no hi ha incidència de Covid-19 en el 81% de centres.

Aquestes xifres demostren, al seu judici, l'exemple del que pot fer la societat si funcionara com els estudiants, els professors, els pares i tota la comunitat educativa. Això sí, el conseller s'ha mostrat prudentment satisfet després de quasi tres mesos de curs perquè "aquesta pandèmia no necessita cap relaxació".

Puig també ha celebrat la tornada al col·le "amb enormes garanties" i ha lloat el paper de pedagogia que fan els xiquets en cases amb les seues famílies. Ara, amb aquesta mena de filtres, "es fa un pas més per a garantir la màxima seguretat de les aules".

"La ventilació és, sens dubte, un dels millors actius contra la pandèmia, i a l'escola garantirem eixa ventilació assistida", ha afirmat el president valencià, recordant que la Generalitat va apostar per la ventilació "quan ningú parlava d'això a Espanya".

Una de les entitats col·laboradores en el projecte és MESURA, associació valenciana sense ànim de lucre que lluita per la transformació ambiental. "Estem impressionats amb l'esforç dels alumnes, ara només demanem una bona implantació del sistema", ha manifestat el seu representant José Manuel Felici.

Consells de ventilació

La guia enviada als centres inclou consells com combinar la ventilació amb una temperatura confortable a les aules, implementar solucions de purificació si la ventilació no és viable pel mal temps o reduir el soroll en espais comuns abans que tancar portes i finestres.

En concret, els especialistes recomanen que les classes estiguen permanentment ventilades i obrir les finestres cada 25-30 minuts si no és possible (a l'inici i a meitat de l'assignatura) durant un període de tres a cinc minuts.

Per a garantir la màxima renovació de l'aire, aconsellen obrir simultàniament portes i finestres de tot el centre durant els canvis de classe, uns cinc minuts, de manera coordinada per la direcció i amb avisos per megafonia.