Cs té "bones sensacions" sobre el pacte de pressupostos i el PSPV apel·la al PP per a aconseguir un "acord històric"

El síndic de Ciutadans (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha defès que els negociadors de la seua formació li han traslladat "bones sensacions" sobre el possible pacte dels pressupostos de la Generalitat, i el portaveu adjunt del PSPV, José Muñoz, ha apel·lat tant a la formació 'taronja' com al PP per a aconseguir un pacte en un "moment necessari per a la ciutadania valenciana": "Moments històrics requereixen acords històrics".