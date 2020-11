Marzà defèn l'avançament de les oposicions davant la convocatòria de vaga d'STEPV

El sindicat va anunciar aquest diumenge la mesura davant l'avançament de les oposicions a professors de Secundària, FP, ensenyaments artístics i Escola Oficial d'Idiomes (EOI) "en plena pandèmia", alertant de sobrecàrrega de treball en un curs "tan complicat".

Marzà, en roda de premsa, ha remarcat que "és ben evident" que són oposicions que s'haurien d'haver realitzat enguany, al final del curs passat, i que va ser impossible per la pandèmia. Per tant, ha afirmat que es realitzaran al maig amb totes les garanties.

La seua convocatòria és necessària, al seu juí, per a estabilitzar la situació dels professors i que els alumnes tinguen "projectes de llarga durada i una transformació educativa més eficient".

"Les oposicions, ens agrade o no el sistema, són la forma que tenim per a estabilitzar les plantilles i dotar de millores als equips i de més estabilitat", ha insistit en la presentació d'uns filtres per a evitar la propagació del virus en les aules.

És més, el titular d'Educació ha recalcat que aquesta convocatòria aportarà la seguretat laboral en els centres que "desitja qualsevol sindicat" i redundarà en una major igualtat d'oportunitats per a la ciutadania.