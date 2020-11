La ONCE repartirá 5,5 millones de cupones en la semana contra la violencia de género bajo el lema 'Estamos Contigo'

ONCE

El Grupo Social ONCE tiene claro su compromiso para "alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", es por ello por lo que este cupón lleva consigo información donde se puede llamar en caso de que haya violencia de género.

Así lo ha explicado la representante de las mujeres y niñas con discapacidad en el Consejo Regional de la Mujer, Concha Santeollos, quien ha dirigido la presentación del cupón acompañada de la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, y de la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández. A ellas, también las han acompañado de manera virtual, once mujeres de distintos centros de la ONCE de Castilla-La Mancha.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO REPLICA EN OTRAS HERRAMIENTAS Y GENERACIONES

Por su parte, Patricia Sanz ha aprovechado su intervención para manifestar que "sigue haciendo mucha falta" que las organizaciones alcen la voz para recordar a la sociedad que sigue habiendo "por desgracia" muchos casos de violencia de género, y que no sólo es un maltrato físico, "que también", ni que tampoco es algo generacional, sino que se está replicando en otras herramientas tecnológicas y también en generaciones jóvenes.

Es por ello por lo que considera que "hay que trabajar desde las etapas educativas y en todo momento, no dando por hecho que el nivel social, el nivel económico o determinada posición, exime a nadie de ser ni victima ni agresor".

De esta manera, Sanz ha querido poner de manifiesto que en lo que va de año se han contado casi 40 víctimas de violencia de género, de las cuales sólo seis habían denunciado, superando "ligeramente" el 10 por ciento, siendo cinco denuncias puestas directamente por la víctima, y tan solo una por el entorno cercano a la víctima.

Un dato que ha querido destacar puesto que considera que es "importante" el que todos se tienen que sentir "parte de la solución" y el "deber moral" de ponerlo de manifiesto ante las autoridades públicas y denunciar, "porque lo más difícil para una víctima es dar ese paso".

A estos datos ha querido añadir que hay varios tramos de edad que se identifican en mujeres que sufren violencia machista, destacando que el 27 por ciento de las víctimas tenía entre el 41 y 50 años; el 14,6 por ciento tenía entre 71 y 84 años; y el 9,8 por ciento entre 21 y 30 años, "mujeres jóvenes con conocimientos sobrados de lo que hay que hacer" y con información a su alcance pero que tienen "una situación personal" y un "miedo" que no le va a permitir denunciar.

En definitiva, el 53,7 por ciento de las mujeres que viven en España sufre a lo largo de su vida algún tipo de violencia de género, unas cifras que ha traducido en que hay cuatro millones de mujeres que sufren violencia física, 2,8 millones han sufrido violencia sexual, y ocho millones de personas que "afirman haber sufrido algún tipo de acoso sexual en su vida".

Al margen de las cifras, Sanz ha querido explicar que "algunas" de las víctimas tienen discapacidad "y la han adquirido a consecuencia de esos malos tratos" pero, sin embargo, las cifras no se conocen a pesar de las demandas de las organizaciones puesto que consideran que es "importante" dar a conocer que "algunas de las supervivientes lo hacen, pero con una discapacidad".

Y es que en la violencia física hay una incidencia del 20,7 por ciento en las mujeres con discapacidad frente al 13,8 por ciento sin ella y forman parte de la macro encuesta publicada recientemente.

FERNÁNDEZ DEFIENDE LA IMPORTANCIA DEL CUPÓN

Por su parte, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha aseverado que el que cada año la ONCE presente un cupón destinado a la violencia es "muy importante" y más en estos tiempos.

Además, asegura que la presentación del cupón "es muy clarificadora" y ha pedido a la ciudadanía que se involucre y que no se permita "ser cómplice" de ninguna de las maneras, ya que aunque "cada vez hay más personas que se involucran" se necesita la implicación del conjunto de la ciudadanía.

De esta manera, ha querido recordar las palabras de la portavoz de Vox en Tomelloso (Ciudad Real), Ana María Valero, algo a lo que Fernández considera que con sus declaraciones se contesta la existencia de la violencia machista "por parte de algún partido político y una parte minoritaria de la sociedad".

"Cuando una mujer toma la decisión de dejar su hogar, dejar todo lo que tiene, llevarse a sus criaturas, con una mano delante y otra detrás, a veces ni siquiera se puede llevar ni la ropa, imagínense si se está inventando que es que padece violencia machista o violencia de género", ha expuesto Fernández.

Asimismo, ha denunciado que a día de hoy "son ellas las que tienen que estar permanentemente justificando ante una parte de la sociedad que han sufrido violencia por el hecho de ser mujeres".