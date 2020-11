Las instalaciones deportivas municipales de Pamplona contarán con 68 purificadores de aire germicida

20M EP

El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en once instalaciones deportivas municipales un total de 68 purificadores de aire germicida compatibles con las personas para "garantizar que en zonas como los vestuarios, donde normalmente no existe ventilación natural y se suelen relajar las medidas de protección personal, el Covid-19 no se transmita a través del aire".