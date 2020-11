Melodie enumera todos sus retoques estéticos y desvela el 'tierra trágame' que vivió antes de su operación de pecho

"¿Quién mejor que yo misma para deciros lo que me he hecho y lo que no?". Con estas palabras presenta Melodie Peñalver su último vídeo en Mtmad, donde se sincera sobre sus retoques estéticos y muestra algunas fotografías de su cambio físico antes y después de participar enLa isla de las tentaciones 2.

La influencerha hecho frente a las informaciones que circulan sobre ella aclarando ella misma cuántas veces ha pasado por el quirófano para someterse a intervenciones estéticas. "Soy una persona sin tapujos y me da igual decir lo que me he hecho y lo que no", expone en la grabación.

La alicantina se rellena los labios una vez al año con ácido hialurónico. Pero eso no es todo, ya que su mirada tampoco es la misma que la de años atrás: la joven despertó su aspecto con la técnica denominada foxy eyes, que se consigue con el uso de unos hilos en la zona de las sienes.

Además, la expareja de Cristian Jerez se operó el pecho a la edad de 23 años. Sin embargo, esta operación no fue como las demás por el temor de ser anestesiada. De hecho, el personal del hospital le pidió, sin éxito, que se calmase. "Esa vez creí que me iba a morir", confiesa en la publicación.

Por ello, cuando se cruzó a su madre en el hospital, no dudó en bajarse de la camilla que la conducía hasta el quirófano. La joven corrió a abrazar a su progenitora, pero la bata se cayó al suelo, dejándola totalmente desnuda.

Eso sí, a Melodie no le importó demasiado. "Ahora es gracioso, pero en su día fue patético", cuenta. En aquel momento, no sabía si aquel sería el "último abrazo" a su madre, pero ahora lo recuerda como una anécdota de la que poder reírse.