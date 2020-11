SED entrega bolsas de tela reutilizables en Valladolid para reduducir el uso del plástico y apoyar al comercio local

Con el proyecto 'Zero Waste y más bolsetas', se están entregando bolsas a todas aquellas personas que realicen sus compras en los cuatro comercios seleccionados de la ciudad que son Oxfam Intermón, Ecogermen, Azacan y Come Sano, Come Justo.

Se trata de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar las compras, hoy más que nunca, en los comercios locales, para de esta forma poder ayudar a los empresarios y comerciantes de Valladolid a superar cuanto antes la crisis generada por la COVID-19, evitando el cierre de sus negocios y que se pierda empleo.

Una medida con la que Tamara Cabezas, de la oenegé SED, ha afirmado que aportan su granito de arena para impulsar el comercio de barrio que da vida a nuestras ciudades, reducir el cambio climático, fomentando la sostenibilidad y apoyar el empleo digno, ya que las bolsas están elaboradas desde una Fundación de Barcelona que emplea a personas en riesgo de exclusión social, fomentando su integración sociolaboral y su autonomía.

Este miércoles, día 25, estarán en Eccogermen repartiendo hasta un total de 200 bolsas a todas las personas que visiten la tienda y, los siguientes miércoles de diciembre, estarán en Azacan y Come Sano, Come Justo.