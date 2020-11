La UPNA organiza el XXI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Este congreso quiere ser un foro de intercambio sobre cómo abordar la enseñanza de la multimodalidad y cómo utilizar los nuevos entornos de aprendizaje en las aulas. Aunque en el campo de la enseñanza de las lenguas vernáculas y extranjeras y sus literaturas se ha considerado la multimodalidad como parte de la comunicación humana, la irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha evidenciado todavía más ese carácter multimodal de la comunicación, incluyendo diferentes modalidades (sonido, escritura, imágenes, vídeos etc) y distintos sistemas (color, espacio, miradas, gestos, etc)., ha informado la UPNA.

Según los organizadores, las nuevas posibilidades en las metodologías docentes todavía no están plenamente incorporadas en las aulas, "donde habría que enseñar al alumnado tanto a saber leer e interpretar como a producir los nuevos tipos de textos, lo que se conoce como nuevas alfabetizaciones, e incorporar elementos multimodales para que el aprendizaje sea más completo y permita desarrollar a los/as estudiantes distintas capacidades".

Entre los ponentes destacados se encuentran Joaquim Dolz Mestre, catedrático de Didáctica de las Lenguas y Formación del Profesorado en la Universidad de Ginebra (Suiza), que hablará sobre 'La enseñanza de la expresión oral: fronteras y 'passages' entre las lenguas de origen y las lenguas de escolarización'; María José Olaziregi Alustiza, profesora titular de Lingüística y Estudios Vascos en la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, que hablará sobre 'Enseñar literatura, vivir la literatura'; Pascual Pérez Paredes, catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Murcia y en la University of Cambridge (Reino Unido), que intervendrá con la ponencia 'Mobile assisted language learning: scope, praxis and theory'; y Maria Grazia Sindoni, profesora titular de Filología Inglesa y Traducción en la Università degli Studi di Messina (Italia), cuya ponencia será 'Interconnected digital world or separate orbits? Insights from the Common Framework of Reference for Intercultural Digital Literacies'.

Asimismo se celebrará una mesa redonda relativa a 'Publicar investigaciones en revistas relevantes del área'; paneles de expertos sobre 'Literatura digital y educación literaria'; comunicación de diversos proyectos de investigación en didácticas de las lenguas y las literaturas; la presentación del libro 'Afrontando retos. Propuestas para la Didáctica de la Lengua y la Literatura'; y la presentación del grupo de investigación Colectivo PanMemic.