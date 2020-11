Puig defén l'estratègia espanyola de vacunació i rebutja les "teories de la conspiració"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defés l'estratègia espanyola de vacunació, amb 13.000 punts a partir de gener, i ha garantit que el sistema valencià posarà a disposició "tot el funcionament dels centres de salut".

Encara que no creu que les vacunes hagen de ser obligatòries, ha apel·lat a la consciència i solidaritat col·lectiva i a "intentar desmuntar les teories de la conspiració antivacunes". "L'objectiu és aconseguir la màxima vacunació possible en el mitjà termini, com amb la grip", ha reivindicat en roda de premsa.

Puig considera "de prou sentit comú" l'estratègia única per a tota Espanya que va presentar Pedro Sánchez aquest diumenge i que aprova aquest dimarts el Consell de Ministres per a garantir un accés equitatiu a les vacunes.

Ha demanat que els sectors més vulnerables siguen els prioritaris i ha garantit que la Conselleria de Sanitat Universal treballa per a adequar la seua logística i complir els requisits que determine el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Com a exemple, el president valencià ha destacat la capacitat de vacunació de la Generalitat en l'actual campanya de la grip i la "gran professionalitat" dels seues experts en vacunes: "Quasi un milió de persones ja ens hem vacunat contra la grip".

"El sistema valencià de salut funciona, no crec que hi haja cap tipus de problema", ha asseverat, i ha demanat "molta prudència" perquè les vacunes contra la pandèmia estan en fase inicial.

En tot cas, el baró socialista ha remarcat que "els qui han de decidir són els tècnics de salut pública" i ha garantit que "eixa és la posició de la Generalitat Valenciana".

I ha emfatitzat: "Fins que tinguem la vacuna, seguim enmig de la pandèmia. No podem relaxar-nos en absolut encara que els resultats siguen positius. Qualsevol relaxació seria terrible en aquests moments".