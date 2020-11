Puig insisteix que "el més patriòtic és donar suport als PGE" i critica l'actitud del PP

Així ha valorat en roda de premsa la postura de Pedro Sánchez, qui va afirmar aquest diumenge que les sigles que importen al Govern són les dels PGE perquè tots els partits que van recolzar la seua tramitació, entre ells EH Bildu, representen "l'Espanya democràtica".

"Tots els suports són fonamentals", ha coincidit el baró socialista, instant al fet que tots els partits representats en el Congrés siguen "conscients de la situació i actuen en conseqüència".

Puig ha defès que Espanya necessita els nous PGE per a la reactivació econòmica i aconseguir "el major suport possible" en la negociació del pla de recuperació amb la UE. "En qualsevol cas, el bàsic és que haja pressupostos", ha recalcat.

I en clau valenciana, ha tornat a destacar que "per primera vegada aquests PGE van a objectivar la inversió a la Comunitat Valenciana" en els paràmetres que sempre ha demanat la Generalitat, com la població: "Són uns bons pressupostos per a Espanya i per a la Comunitat Valenciana".