Zaragoza.- Pleno.-Aprobadas modificaciones de crédito por 14,5 millones para necesidades urgentes

La mayoría de las modificaciones de crédito ha salido adelante con la abstención de los grupos PSOE, Podemos, ZeC y también de Vox; y el voto a favor de PP y Ciudadanos.

Entre las modificaciones de créditos figuran 4,3 millones para ayudas de urgente necesidad; 11,4 millones en ayudas al transporte público; 1,3 millones en urbanismo para equipamientos; 200.000 euros para complementar la financiación del convenio con la Fundación La Caridad por la comida a domicilio, o los 468.000 euros de Zaragoza-Cultural.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha dicho que se trata de ayudas de urgente necesidad, de alimentación y de suplementar el transporte público y ha afeado a los grupos de la izquierda que votaran a favor en comisión, pero en el pleno al ser votación por separado algunas no las hayan apoyado. "No se han fijado en el motivo de la modificación de créditos que es el fondo del debate". Les ha pedido la abstención o que mantengan el sentido del voto inicial porque "solo buscan destruir y poner piedras en la gestión de un gobierno que piensa en la acción social y en las personas".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha explicado que aunque apoyara en comisión estas modificaciones de crédito estaría atento al sentido del voto del resto de los grupos. La dicho estar de acuerdo con la consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, sobre el destino del remanente de tesorería de 2019 que "obliga" a pagar deuda.

AYUDAS DIRECTAS

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha manifestado no compartir algunas modificaciones de crédito por el "sentido insensible" de donde se detraen y porque hay 40 millones del remanente de tesorería de 2019 que se destinarán al pago de revisiones de crédito de grandes contratas en lugar de ayudas directas a los sectores más perjudicados por la pandemia.

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, ha dicho que son 14,5 millones que se modifican de una tacada y se detraen de fiestas de juntas de distritos, que le ha parecido bien, pero ha discrepado de que se saquen del Plan local de comercio, del ocio alternativo juvenil o de la tala de arbolado, entre otros, mientras el Gobierno PP-Cs dedica 70.000 euros a la escuela concertada.

Ha avanzado que se opondrá al destino de los 40 millones de euros al pago de revisiones de precios a FCC y Avanza, que es "vergonzosa" y ha pedido al resto de grupos que presenten propuestas de uso de ese dinero.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha recordado que la respuesta del Ministerio de Hacienda al destino del remanente de tesorería de 2019 es para pagar la cuenta 413 -operaciones pendientes de aplicar al presupuestos- y deuda pendiente.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha contado que algunos puntos de modificación de crédito tienen que salir adelante, pero otros "no es necesario, ni conveniente que salgan porque el destino y origen no nos parecen bien". Ha opinado que va a resultar difícil que en situaación de pandemia no se convenie con otros sectores para dedicar a ayudas directas los 40 millones de euros del remanente de 2019, y ha aventurado que el que se genere en 2020 "tampoco lo dedicarán a la gente".