Un epidemiólogo que trabajó en la OMS critica al Gobierno de Sánchez por poner fecha para la vacunación de la Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo prevé habilitar hasta 13.000 puntos de vacunación en todo el país para la campaña masiva de vacunas contra la Covid que arrancará, según sus previsiones, el próximo mes de enero.

Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex director de acción sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha criticado en el programa Espejo Público de Antena 3 al presidente Sánchez por hablar de una fecha concreta cuando, por el momento, no existe ni vacuna de uso autorizado para poder combatir el coronavirus.

"El único calendario realista se podrá deducir en el momento en el que la vacuna esté realmente disponible. Podemos hacer planes de contingencia y es muy bueno que estemos empezando a desarrollar el plan de cómo se operará una campaña de vacunación contra la Covid-19, pero no podemos decir que la fecha de arranque es tal hasta que no tengamos la vacuna certificada, registrada y actualizada por la OMS, la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento", ha explicado López Acuña.

"Yo creo que tenemos que pensar en un escenario en donde podrá iniciarse en el curso del primer trimestre, pero solo si todo va bien en los últimos desarrollos de las vacunas. Sin embargo, no podemos fijar una fecha que todavía no es posible fijar porque no está la vacuna", ha añadido el epidemiólogo.