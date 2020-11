Més de 275.000 valencians han rebut alguna ajuda social en l'últim mes

Un total de 258.268 treballadors i 18.395 autònoms de la Comunitat Valenciana han rebut algun tipus de prestació social en l'últim mes. A més, segons constaten les dades remeses a la Delegació del Govern central, des de l'inici de la crisi sanitària i econòmica causada pel coronavirus al nostre país, els autònoms valencians que han rebut prestacions ascendeixen a 191.256.

D'aquestes ajudes, 172.591 corresponen a les extraordinàries per cessament d'activitat vigent fins al dia 30 de juny. Des d'eixa data fins al 31 d'octubre, un total de 18.935 empleats per compte propi van rebre alguna prestació compatible amb l'activitat, incloent els autònoms de temporada, va informar també la Delegació del Govern en un comunicat.

D'altra banda, el 86% dels treballadors de la Comunitat afectats per un ERTO des de l'inici de la pandèmia s'han incorporat ja al mercat laboral. D'aquesta manera, dels 394.634 afectats que hi havia a data del 30 d'abril –el pitjor moment de la crisi en el conjunt d'Espanya– quedaven 47.545 treballadors en ERTO a 31 d'octubre.

Aquestes dades no inclouen la figura d’ERTO del reial decret 30/2020 del 30 de setembre. Igualment, en eixe mes de setembre, un total de 258.268 valencians van percebre algun tipus de prestació social per part del SEPE, per un import total de 264,6 milions d'euros. D'ells, 106.844 eren treballadors acollits a un ERTO, la qual cosa suposa un total de 55,6 milions d'euros.

Des d'abril, la despesa acumulada en prestacions socials ha suposat 2.394 milions d'euros, dels quals 921,8 corresponen a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, 1.370,7 milions més que en el mateix període de l'any passat.

Quant als crèdits ICO, en la Comunitat Valenciana s'havien aprovat, a data del 31 d'octubre, 93.547 operacions, que afectaven 59.298 empreses, per un import avalat de 8.296 milions, un 10,3% del total i un finançament total de 10.762 milions.