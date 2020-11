Centres de salut valencians ajornen cites en esgotar-se les vacunes de la grip

L'elevada demanda que s'està registrant enguany en la campanya de vacunació de la grip està generant problemes d'escassetat de dosi en alguns centres de salut de la Comunitat Valenciana, que es veuen obligats a ajornar cites de pacients que no formen part dels grups de risc per a prioritzar als que sí que tenen més de 65 anys o malalties respiratòries cròniques.

Tal com ha pogut comprovar 20minutos, en alguns ambulatoris aquesta tensió en l'estoc de vacunes s'ha produït fins i tot en més d'una ocasió des que es va iniciar l'actual campanya d'immunització enfront d'aquest virus.

Fonts sindicals i de la pròpia Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública coincideixen que el problema no té el seu origen en el número de dosis adquirides, sinó en la logística de la seua distribució i sobretot de conservació en els centres de salut en un context d'alta assistència per part dels pacients (i professionals sanitaris) per a vacunar-se que s'està donant en la campanya d'enguany.

Des del departament que dirigeix la consellera Ana Barceló apunten respecte a la falta de subministrament que és "possible que en algun cas puntual es produïsca falta de vacunes, donada l'alta demanda en els centres" de salut valencians. A més, afigen que és important considerar que les vacunes "necessiten unes condicions especials de conservació i no poden ser emmagatzemades en els centres", per la qual cosa és possible que a vegades s'esgoten i siga necessari reposar dosi i reprogramar cites. No obstant això, aquestes mateixes fonts recorden la campanya de vacunació antigripal s'estén fins al 31 de gener de 2021, "per la qual cosa hi ha temps per a vacunar-se encara".

La recomanació de posar-se la vacuna contra la grip realitzada per part de les autoritats sanitàries arran de la pandèmia de Covid-19, tant a grups de risc poblacional com als propis professionals sociosanitaris, ha fet incrementar-se de manera important la demanda. Segons les dades oficials de la Conselleria, a la fi de la setmana passada s'havien dispensat prop d'un milió de dosi, en concret 958.960 vacunes. Es tracta d'una xifra que supera àmpliament la de tota la campanya de l'any passat, quan a mitjan gener s'havien vacunat 730.000 persones en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

El secretari d'Acció Sindical del sindicat d'infermeria Satse, Carlos Bucho, explica que la principal causa d'aquest desproveïment "puntual" és la "gran demanda" per part de la ciutadania per a vacunar-se que s'està registrant enguany. Aquests casos, apunta, s'han donat en diversos centres de salut d'alguns departaments sanitaris , encara que en un període de 24-48 es torna a citar als pacients.

Bucho afirma que el desproveïment ha sigut en aquesta ocasió "una mica major" en coincidir amb la pandèmia del coronavirus i amb les crides a vacunar-se. "Des d'infermeria s'ha prioritzat als majors de 65 anys, que són els de major risc", afig. En la seua opinió, "està fallant la planificació", ja que durant la primera fase de la vacunació només s'hauria de donar cita als grups de risc (majors, malalts crònics, embarassades...). Respecte als professionals sanitaris, destaca el seu major grau de conscienciació, tant pel risc de contraure el virus com per ser possible vector de contagi en tractar diàriament a pacients de risc. De fet, segons les dades de la Conselleria, durant el primer mes s'ha batut un rècord en la vacunació del personal sanitari, amb una cobertura aconseguida pràcticament en tots els departaments de salut que ascendeix quasi al 87%.

En aquesta mateixa línia, la secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV, Rosa Atiénzar, apunta a "problemes de logística i de subministrament" com a origen de la reprogramació de cites. "La demanda és molt alta i l'equipament per a conservar les vacunes en els centres de salut és el que és", sosté. "Si van citant en previsió que vaja a arribar un nombre de vacunes i no arriben, perquè tenen que descitar", explica. Respecte al personal sanitari, coincideix que enguany hi ha "una major conscienciació i també està participant molt més en la vacunació".

Com sol·licitar cita prèvia

Els centres de salut valencians telefonen per a donar cita a les persones pertanyents als grups de risc (majors de 65 anys, persones amb patologies o en embarassades), i també es pot demanar a través de l'app GVA+Salut i per internet a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.