Tom Brusse vuelve a traicionar a su pareja, esta vez en 'La casa fuerte'

El concursante Tom Brusse se hizo famoso por serle infiel a su pareja de entonces, Melyssa Pinto, en La isla de las tentaciones. Lo hizo con Sandra Pica, con la que actualmente mantiene una relación.

Y ha sido a Sandra, aunque en menor grado, a la que ha traicionado, pues el marroquí decidió acudir a la fiesta de cumpleaños de la gran enemiga de su novia, la también concursante Samira.

El marroquí preguntó a su pareja, Sandra, si quería ir al cumpleaños, al que estaban invitados a pesar de todo y una oportunidad de ir de fiesta dentro de La casa fuerte, donde todos están confinados por el reality.

Sandra alegó que no le parecía bien ir a la fiesta de su enemiga, a pesar de lo cual Tom decidió ir "cinco minutos" y por ver a sus compañeros.

Pero la decisión de ir a la fiesta provocó una discusión con Sandra. "Ni hablé con ella. No he ido por ella. He ido para ir a ver a la gente, no para verla a ella. ¡Me da igual que sea su fiesta! Es que sin Tom Brusse no hay fiesta", alegó Tom.

"Ella es la única persona que me ha desestabilizado aquí, la única que me ha hecho mala la convivencia, pues no vas a su fiesta", le dijo ella.