Tony Spina entra a 'La Casa Fuerte' para ser pareja de Sonia Monroy... pero siendo novio de Mayka

El extronista Tony Spina es el nuevo concursante de La Casa Fuerte, a donde entra para sustituir a JD, marido de Sonia Monroy, expulsado anoche por decisión de la audiencia.

Así que el nuevo concursante hará pareja de concurso con la propia Sonia, con la que, según ha dicho, estaba deseando formar dúo, por verla "muy cañera".

El caso es que Spina entra con muchas cuentas pendientes, pues a muchos de los concursantes ya les conoce y con muchos de ellos tiene pleitos del pasado.

"Con algunos he convivido. Con Asraf ya habéis visto y no me cae bien. Con Rebeca también y es una falsa. Samira... tengo un tema pendiente que hablaré con ella pero no voy a poner ya toda la carne en el asador porque voy a quedar como un desquiciado", decía el concursante antes de entrar.

Tony Spina mantiene ahora mismo una relación con Mayka, una de las concursantes más controvertidas de La Isla de las Tentaciones, así que asegura que guardará la debida fidelidad: "Entro con novia, sí. Cuando tengo novia soy muy respetuoso".

En La Casa Fuerte se encontrará con Marta Peñate, compañera de concurso de Mayka y muy señalada dentro del reality, por lo que queda por ver si Spina será su apoyo o su puntilla.