Tu horóscopo diario: lunes 23 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 23 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es cuestión de que pongas toda la carne en el asador cuando vayas a hablar con una persona, en especial si se trata de un tema de negocios. Hay ciertas informaciones que te debes guardar para jugar tus cartas adecuadamente en el momento oportuno.

Tauro

Vas a sentir un inmenso agradecimiento por un favor que alguien te hace hoy y que es un nuevo paso para salir de alguna circunstancia poco favorable. Pero ya ves la luz al final del túnel. Sonreirás y te reconciliarás con la vida antes de lo que piensas.

Géminis

Hay un asunto que no te deja dormir bien y que te está impidiendo hacer tu vida sin tensión y relajadamente. Debes coger el toro por los cuernos, enfrentarte a él y darle solución de una vez por todas, sin miedo. Cuanto antes reconozcas lo que sucede, mejor.

Cáncer

Si intentas llegar demasiado lejos en una conversación porque no te gusta lo que te dicen o lo que está pasando, quizá te pongas en evidencia porque no podrás controlarte y dirás cosas de las que te puedes arrepentir. Procura mantener la cabeza fría.

Leo

Algo inesperado va a conmocionarte bastante y te hará pasar un rato poco agradable. Pero no debes dejarte llevar por la rabia o la tristeza. Gestiona esas emociones con la mayor calma posible. No te queda otra opción por ahora.

Virgo

Será una jornada de altibajos en lo afectivo, porque puede que haya alguna pequeña discusión por posturas distintas ante un hecho o simplemente de convivencia. Pero por la noche todo se arreglará. Intenta pedir disculpas si crees que eres culpable.

Libra

No consientas que nada ni nadie te lleve a pensar que no tienes oportunidades porque eso no es cierto. Solo es cuestión de que analices bien cuál es el camino perfecto para ti. Pronto lo vas a descubrir, pero tendrás que mirar varias opciones.

Escorpio

Será un día muy inspirador en el que vas a encontrar momentos emotivos que podrás celebrar con alguien, aunque sea en la distancia. Alguien te transmite una buena noticia desde muy lejos y te proporciona mucha alegría. Mostrarás empatía.

Sagitario

Sientes que quizá no te apetece mucho escuchar a alguien que te da instrucciones o que te manda algo, pero es cierto que no te puedes oponer constantemente a todo lo que signifique poder. Déjate llevar, al menor, en lo formal.

Capricornio

No debes dejar escapar ninguno de esos buenos momentos que puede traerte el día de hoy a pesar de lo que parezca y de lo que los demás piensen. No te dejes invadir por la negatividad. Tu debes hacer caso a tus sensaciones y sentimientos.

Acuario

Si crees que alguien está actuando a tus espaldas, lo único que vas a conseguir es ponerte de los nervios y culparte de algo que no has hecho. Relájate y aleja esos recelos que son injustificados y que no pueden traer nada bueno emocionalmente.

Piscis

Mira a tu alrededor y contempla todo lo que sucede sin perder ninguna ocasión de divertirte lo que puedas, incluso si por diversas circunstancias no es posible que cumplas ese viaje que llevas tiempo soñando. Lo podrás hacer después, no lo dudes.