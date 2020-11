Europa sigue centrando el avance de la pandemia en el mundo

Europa sigue centrando en el mundo el avance de la pandemia.

Hacemos el análisis de los datos del mundo entero, que la OMS divide en seis continentes.

Hay datos muy reveladores, como ahora veremos. Empecemos por mostrar los valores más significativos.

1. Fallecidos por Continentes.

En valores absolutos:

Fallecidos por continente (absolutos). Luis Benedicto

En valores relativos:

En términos relativos. Luis Benedicto

Y nos seguimos haciendo la misma pregunta, que nadie ha respondido todavía: ¿Cómo explicar cifras tan dispares de número de muertes por millón? ¿Por qué en Oceanía hay tasas de fallecidos veintisiete veces inferiores a las de Sudamérica? Se me ocurren unas cuantas variables: modo de vida, edad media, densidad de población, nivel de contaminación, estrés, sistema de salud, genética, civismo, una mezcla bien dosificada de todo esto. Ninguna de las muchas variables que hemos correlacionado dan luz: porcentajes de población con diabetes, colesterol, enfermedad cardiovascular, densidad de población, edad media, porcentajes de población mayores de 65 y 70 años, porcentaje de población fumadora, renta per cápita e índice de desarrollo humano. Quizá la inmunidad cruzada con otras enfermedades de mayor prevalencia en estos continentes pudiera manifestar una mayor correlación, pero no tenemos acceso a este análisis. En África, donde mueren cada año más de un millón de personas por bronquitis o neumonía, quizá la población haya adquirido más resistencia a enfermedades respiratorias; y la mayor prevalencia de la malaria, tuberculosis, VIH incrementen la inmunidad cruzada en la población que haya desarrollado anticuerpos específicos para estas enfermedades. En Asia, la tuberculosis, la melioidosis, el dengue y la malaria podrían mejorar la inmunidad cruzada. Y la bajísima incidencia en Oceanía quizá tenga que ver más con las medidas de contención muy favorecidas por el aislamiento del continente.

Significativa resulta también la clasificación mundial de países por número de fallecidos por millón de habitantes teniendo en cuenta, también, que no podemos considerar definitivos los datos por cuanto sabemos que hay excesos estadísticos muy superiores a los contabilizados oficialmente. Además, no todos los países contabilizan igual: en Bélgica, por ejemplo, se contabilizan fallecidos en Residencias y domicilios.

Muertes por millón. Luis Benedicto

2. Casos por continentes.

En valores absolutos:

Valores absolutos. Luis Benedicto

En valores relativos:

Valores relativos. LUIS BENEDICTO

Europa crece ostensiblemente respecto a la semana anterior; también lo hace, pero algo menos, Norteamérica. Sudamérica manifiesta mayor contención y, mayor todavía, Asia y Oceanía. En África decrecen los casos por millón de habitantes.

3. Test por Continentes.

En valores absolutos:

Test por continente. Luis Benedicto

En valores relativos:

Test por continente. Luis Benedicto

Es muy superior el nivel de testeo en Norte América, Europa y Oceanía que en los otros tres continentes.

El análisis más pormenorizado de los casos de éxito basados en testear continuamente a la población, muestra que ésta puede ser una de las medidas clave. Estos son los ocho primeros países del mundo en número de tests por cada caso detectado; se muestran como casos de éxito, por el momento, en contención de la pandemia si comparamos, por ejemplo, con las 905 muertes por millón de España y 8,68 test por cada caso.

4. Indicador de Riesgo del Continente (IRC).

Hemos calculado un indicador único en cuya composición entran cuatro parámetros con la siguiente ponderación: número de muertes por millón con el 75%, número de casos por millón, con el 10%, positividad, con el 10%; dado que no disponemos de porcentajes de ocupación de hospital y UCI, sino solamente del número de camas de hospital por cada 1.000 habitantes, lo incluimos con un 5%. Cada una de las cuatro variables la normalizamos asignando 100 al valor máximo de los seis continentes, obteniendo el IRC al sumar los cuatro valores y dividir por 4.

Sudamérica presenta, a fecha 5 de noviembre, una situación de riesgo ostensiblemente mayor que el resto de continentes, aunque permanece estable en las últimas dos semanas. Sin embargo, es Europa quien más empeora su situación en la última semana con un incremento del IRC del 18,9%, lo que indica que la ola pandémica ha anclado su epicentro en Europa.

5. Indicador de Riesgo del País (IRP).

No disponemos del valor de los cuatro parámetros para todos los países, aunque sí de la casi totalidad del parámetro más importante, que es muertes por millón, por lo que hemos completado los datos que faltan de algunos de los parámetros otorgándoles el promedio de los conocidos. De este modo, con los mismos parámetros y pesos, obtenemos el siguiente orden en riesgo-país para los 210 países:

Se han marcado en negrito los países en los que el riesgo crece más (positivo) y crece menos (negativo).

Jordania, con un 14%, y Hong Kong con un 13,8% son los países en los que más crece el riesgo en la última semana y Bielorrusia y Mauritania los países que disminuyen más su riesgo, con un 22,2% y un 16%, respectivamente, respecto a la semana anterior.

Japón, que tiene la segunda mejor situación sanitaria COVID-19 en el mundo, con una bajada del 1,2% del riesgo, está disputando el liderazgo con Corea del Sur, que esta semana ha crecido un 0,9%.

