Gamez reprocha al PP su apoyo en "la extrema derecha" y le acusa de manipular la postura del PSOE de Villacarrillo

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha pedido a Requena que "sea responsable" y que "no utilice esos irresponsables y peligrosos discursos sobre el racismo y la xenofobia", porque "aquí en todo momento se está hablando de atender a los temporeros, de garantizar una campaña de la aceituna lo más segura posible y de salvaguardar la salud pública de todos y todas".

"Por tanto, Requena se saca hoy de la manga unas manifestaciones penosas, que vienen además del presidente provincial de un partido que gobierna en Andalucía gracias a Vox. Así que el señor Requena, en materia de racismo y xenofobia, debería mirar dentro de su propia casa antes de lanzar acusaciones temerarias", añade.

Gámez afea a Requena que "manipule de manera miserable" la posición del PSOE de Villacarrillo y que "la pervierta para omitir los argumentos esgrimidos por los socialistas, que tienen que ver con la necesidad de que la Junta aumente el dispositivo, incremente los recursos y refuerce el centro de salud del municipio".

Así cosas, avisa a Requena de que ni el PSOE ni sus alcaldes y alcaldesas "se van a quedar callados ante la injusticia de la pésima gestión de la Junta de Andalucía, que está demostrando su falta de solidaridad, compromiso y apoyo en esta campaña de la aceituna con los ayuntamientos, a los que ha recortado recursos y prácticamente ha abandonado a su suerte para afrontar estos meses".

De hecho, recuerda a Requena que ayuntamientos como el de Jaén capital llevan varias semanas sosteniendo el albergue temporero "a pulmón" y que la Junta les ha dicho por activa y por pasiva "que tienen que buscarse la vida para ocuparse de los temporeros positivos que no tengan contrato". "Eso es insolidario, eso es escurrir el bulto y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. ¿Es verdad que la Junta no se hacer cargo de esas personas? ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que responder el señor Requena", indica.

Sobre la demanda de presencia de la UME, Gámez reitera a Requena que "nadie puede comprender que la Junta y el PP lleven 3 meses diciendo que la campaña va a ser segura, que la Junta está cumpliendo, que hay planes y medidas en marcha y que sin embargo, ahora, a mediados de noviembre, con la campaña ya iniciada, se descuelguen pidiendo a la UME". "Esto demuestra improvisación, falta de planificación y, desde luego, es la evidencia de que el PP sabe que la Junta no ha hecho los deberes y que las cosas pueden complicarse en las próximas semanas", señala.

En este sentido, reitera que si la Junta de Andalucía considera que está desbordada, que no ha hecho sus deberes y que necesita el apoyo de la UME, "tendrá que ser el señor Moreno Bonilla el que oficialmente haga la petición al Gobierno de España". "Todo lo demás suena a fuegos artificiales, brindis al sol y un intento de tapar las vergüenzas de la mala gestión de la Junta en este tema", resume.