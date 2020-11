Bonig critica que la 'ley Celaá' "no tiene el consenso de nadie" y alerta de que "perjudica a las clases más humildes"

20M EP

NOTICIA

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha denunciado que la LOMLOE -conocida como 'ley Celaá'- "no tiene el consenso de nadie" y ha lamentado que la normativa "es política y no educativa". Además, ha alertado de que "no va contra los más ricos, sino que perjudica a las clases más humildes".