El sorteo más atípico de la Lotería de Navidad llegará con el 14320 y el 02020 como los números más buscados

Así lo ha explicado a Europa Press el delegado en La Rioja de Loterías y Apuestas del Estado, Carlos Ruiz, quien ha adelantado que, de momento, es muy complicado saber cómo se van a comportar las ventas de lotería en este año tan atípico. "Vemos mucha gente que ya hace colas en las administraciones, quizás en unas fechas más tempranas que en otros años, pero esto tiene una explicación y es el cierre de la hostelería".

En este sentido, ha matizado, "antes la gente compraba directamente en su bar de referencia pero ahora tienen que ir a la administración a buscar el número. Esto no quiere decir que habrá un aumento de venta sino que se ha cambiado el lugar de compra".

Por ello, ha indicado, "hasta el 21 de diciembre por la noche no podremos saber a ciencia cierta lo que ocurrirá con las ventas. Esperemos que no bajen pero, lo que sí parece seguro, es que no van a subir este año".

UN SORTEO DIFERENTE PERO CON LA MISMA ILUSIÓN

Por otro lado, si algo tiene claro Ruiz es que "el sorteo de la Lotería de Navidad no ha corrido ningún peligro a pesar de la pandemia" porque, como ha indicado, "sino no hubieran vendido boletos".

"Está claro -ha continuado- que el sorteo no será ni parecido a otros años. Se tomarán numerosas medidas de seguridad, se controlarán todos los aspectos sanitarios para que no ocurra nada y, si la situación empeora, se buscarán alternativas pero estoy seguro de que podremos disfrutar de un sorteo el próximo 22 de diciembre que, sin duda, será atípico".

También cree el delegado territorial que cambiará la forma de celebrar la fortuna ese día. "Este año no se podrán producir aglomeraciones ni grandes festejos pero la ilusión seguirá intacta porque todos tenemos que respetar las medidas y las reglas sanitarias por el bien común".

De momento, ha insistido, "habrá que esperar" a ver cómo sigue la pandemia en las próximas semanas "y no es bueno adelantarse a nada", desde Loterías y Apuestas del Estado son "muy conscientes" de la situación y, por tanto, "lo mejor es ser cautos y esperar a ver cómo está la situación". Mientras tanto, asegura, ya están funcionando los protocolos de actuación y se están trabajando con muchos expertos, técnicos y sanitarios para llegar a la mejor opción y que ese día nadie corra peligro.

Además, ha recordado, durante la primera ola de la pandemia, del 14 de marzo al 18 de mayo no se realizó ningún sorteo porque la situación era muy complicada y sabían que no se podían celebrar. En el mes de junio-julio, decidieron poner los décimos de Navidad a la venta y "estoy seguro de que tendrán alternativas si la situación se complica" porque -como ha insistido- lo primero es "la salud y la seguridad de todos".

Medidas sanitarias que, como ha destacado, también se han implantado en las administraciones y puntos de venta riojanos. "Todos somos responsables y respetuosos con la situación y, por tanto, ponemos todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Hay gel hidroalcohólico en las sucursales, se mantiene la distancia de seguridad y, aunque se formen más colas, se hace siempre todo lo necesario para evitar nuevos contagios. No se prestan bolígrafos y, al principio, éramos muy escrupulosos con el papel por su posibilidad de ser transmisor de contagio. Los empleados y dueños de las administraciones saben que respetar todo es muy importante y, por eso, cumplen con todas las medidas".

LOS RIOJANOS Y SUS SUPERSTICIONES

Por otro lado y con respecto a las supersticiones de los riojanos, Carlos Ruiz asegura que no distan mucho de la del resto de españoles. "No nos gustan ni los números muy bajos ni los muy altos. ¿Por qué? No tiene sentido, pero es así de siempre".

Por su parte, ha continuado, "gustan mucho los números capicúas y este año más porque si a la pandemia le unimos que es el año 2020, y que el décimo es capicúa (02020) es prácticamente imposible encontrar ya un boleto con ese número". También asegura que hay muchos clientes que quieren que, entre todos los números, sumen una cifra exacta. Son manías muy particulares que, de cierto modo u otro, todos tenemos.

También gustan las fechas concretas, "un cumpleaños, una boda, una comunión, un bautizo... y más este año en el que mucha gente ha tenido que aplazarlos". Además, ha indicado, "muchos quieren regalar a sus invitados una participación de Navidad para recordar esos días especiales".

Este año, sin lugar a dudas, explica el delegado territorial "que el décimo termine en '20' es el número estrella".

Eso sí, como matiza, este año "no importa tanto la procedencia del décimo porque ha sido un año difícil para todos. Ha habido menos turistas, menos veraneantes y, por tanto, quizás se noten más esas bajadas porque, al no poder ir a cierto lugar de vacaciones, finalmente buscan el décimo en su ciudad habitual".

'EL GORDO' HA CAÍDO CINCO VECES EN LA RIOJA

Con respecto a la 'suerte' que ha corrido nuestra comunidad autónoma en la lotería de Navidad, Ruiz recuerda que el 'Gordo' ha caído en La Rioja cinco veces. La última vez fue en el año 2018, en Arnedo, la anterior el 2014 en Logroño y en 2002 en Calahorra. Después ya nos tenemos que remontar a 1961 y, la primera vez, a 1851 para conocer todas las veces que nuestra comunidad pudo celebrar el primer premio. Destacamos, además, que nuestra comunidad autónoma cuenta con 22 administraciones de Loterías físicas y 54 puntos de venta mixtos.

Aunque para muchos, esto pueda ser "poco", el delegado territorial recuerda que, todavía hoy, cuando la Lotería de Navidad lleva celebrándose más de 200 años "hay capitales de provincia en las que todavía no ha tocado el 'Gordo' ni una vez".

Para ello, ha indicado, "no hay ninguna explicación. Es cuestión de suerte. Ni más, ni menos". Lo que sí es cierto, ha explicado, "es que la Lotería de Navidad tiene algo especial, a la gente le gusta ese día y siempre queda esperanza e ilusión hasta el final. Quizás se puede ganar más en otros sorteos de otros días, pero el sorteo de Navidad siempre será muy especial para todos".

Además, esta lotería tiene un componente muy especial como es "el compartir con amigos, con familia, con compañeros de trabajo...", quizás eso lo hace más entrañable", reflexiona.

Y SI NOS TOCA... ¿CÓMO SE COBRA?

Finalmente, y si tenemos suerte de que nos toque "algo" el próximo 22 de diciembre en la Lotería de Navidad, Ruiz recuerda que, los premios menores de 2.000 euros "se pueden cobrar directamente en las administraciones o en los puntos de venta, prácticamente horas después del sorteo".

Si por el contrario, los premios son mayores, tampoco hay que "liarse demasiado", explica. Basta con el DNI y el boleto premiado para acercarse al día siguiente del sorteo a una de las entidades bancarias colaboradoras con la Lotería y se cobra inmediatamente. "No se pagan comisiones, no hay que abrirse cuentas, ni se obliga a nada. El propio banco realiza una transferencia a su cuenta o, quizás, se pueda entregar un cheque y ya está. Eso sí, siempre sin ningún coste". Además, ha afirmado, el impuesto ya va incluido cuando se cobra, por lo que, "tampoco tienen que complicarse en ello".

Y si, finalmente, usted no es uno de los agraciados, recuerde que, este año, más que nunca, lo que importa es tener buena salud.