Matías Prats le confiesa a Mónica Carrillo lo que pensó al verla en 'Mask Singer'

Ya preveía este jueves Dani Mateo que Matías Prats bromearía con Mónica Carrillo sobre su actuación en el programa de Antena 3, Mask Singer. "¿Eres consciente de la de chistes que va a hacer Matías Prats contigo?", le preguntaba a la periodista, que muy risueña respondía: "Lo sé, pero da igual, nos reímos mucho de nosotros mismos".

Y la premonición se ha cumplido más pronto que tarde. Este mismo sábado, el presentador de noticias conectaba con su compañera desde la redacción del programa con motivo de la celebración del Día Mundial de la Televisión. Desde allí, Prats le confesó que "nada me ha sorprendido más que lo que realizaste hace unos días en Mask Singer", según recoge Vertele.

Tras recordar su actuación con un breve vídeo, Prats ha bromeado con ella preguntándole si iba a dejar su puesto como presentadora y dedicarse a la música. "Mónica, ¡No me digas que vas a cambiar de registro! ¿Vas a cambiar de registro o vas a seguir aquí con nosotros?".

"Voy a seguir dando la nota contigo, juntos", le aseguró Carrillo en tono tranquilizador. La periodista participó en la tercera gala de Mask Singer, emitida este pasado miércoles, en la que lució un disfraz de mariquita e interpretó Someone like you, de Adele, sorprendiendo gratamente a los jueces del programa y al público.