Las enfermeras no dan abasto: "Somos tres para 40 pacientes por planta"

Los sindicatos de enfermería SATSE e Infermeres de Catalunya denuncian la falta de inversión para la contratación de más personal sanitario, necesario para poder reducir la carga de trabajo de los enfermeros, tanto en hospitales como en los centros de Atención Primaria.

Laura Ordobás, enfermera delegada del SATSE en el Hospital del Mar de Barcelona, certifica que varios de sus compañeros están "quemados" por la ansiedad que les genera ir a trabajar y comenta que "cada vez son más quienes dejan el trabajo para irse a buscar mejores condiciones en otro lugar".

"Durante la primera ola hubo mucha contratación temporal, pero ahora no encuentran a nadie", lamenta Ordobás, que añade: "Esta vez han contratado cerca de 60 estudiantes de enfermería, algo con lo que estamos en desacuerdo ya que muchos no están preparados, son estudiantes de cuarto, pero no han hecho las prácticas".

Ordobás trabaja en la unidad de recién nacidos, pero ahora todas las unidades están recibiendo más pacientes de otras plantas debido a los ingresos por Covid-19, algo que empeora su atención y hace aumentar la carga de trabajo de los profesionales.

"Hay unos 40 pacientes por planta a repartir entre tres enfermeras, con lo que tenemos que ocuparnos de entre 12 y 14 pacientes al día, cuando esta cifra no debería pasar de 9", explica la delegada.

Esta ratio sólo se cumple en las plantas destinadas a pacientes de Covid-19, donde Ordobás puntualiza que "debería ser menor", debido a las medidas de prevención requeridas, así como el riesgo y el estrés que supone su atención.

En el caso de la unidad de larga estancia en el Centre Fòrum del Hospital del Mar, Xavier Massabé, delegado de SATSE, asegura que en los últimos días han registrado "ratios de 41 pacientes para una sola enfermera durante el turno de noche", y además "esto lleva ocurriendo desde hace años".

David Oliver, delegado del SATSE en Girona, denuncia que esta situación, que califica de "crítica", se da en todos los hospitales de Cataluña, pero alerta de que en la Atención Primaria "todavía cuentan con menos recursos para autoorganizarse".

Según las cifras del último informe publicado por el Consejo General de Enfermería, en Cataluña hay 6,24 enfermeros en activo por cada mil habitantes, siendo ligeramente superior en la provincia de Barcelona (6,65) y una de las ratios más bajas de toda España está en la provincia de Girona (4,57).

Oliver asegura que en Cataluña hay suficientes titulados como para mejorar esa ratio y acercarla a la media de los países de la Unión Europea (8,5), algo que requeriría la contratación de alrededor de 15.000 nuevos profesionales.

"Sin embargo, las condiciones laborales en Cataluña nos empujan a buscar ofertas en el extranjero, donde hay mayor estabilidad laboral, condiciones y salario", asegura Oliver, quien matiza: "De hecho, no tenemos ni que buscar, nos vienen las ofertas desde fuera ya que aquí estamos muy bien formados".

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en 2019 había 56.262 titulados en enfermería, una cifra que daría para establecer una proporción de alrededor de 7,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes, un punto por encima de la actual.

El SATSE defiende que la situación óptima sería que cada enfermero tuviera asignados unos 1.100 pacientes, sin superar los 1.400 en cualquier caso, algo que se encuentra lejos de los 1.900 que había de media en España ya a principios de 2019.

Esther Rodríguez, vicepresidenta del sindicato Infermeres de Catalunya, suscribe estas reivindicaciones y remarca la gravedad de la incidencia que tiene la sobrecarga laboral en el personal de enfermería respecto al riesgo de mortalidad de los pacientes.

Así lo corrobora José Miguel Morales, director del departamento de Enfermería y Podología de la Universidad de Málaga, en un artículo escrito en 2017 titulado Cómo las enfermeras influyen en los resultados en salud. ¿A qué esperan los decisores en la planificación de servicios de salud?.

Morales ya alertaba entonces de que el riesgo de mortalidad en pacientes con complicaciones aumenta un 7% por cada paciente adicional que tiene que cuidar un enfermero o, también, que el incremento de un trabajador a tiempo completo puede reducir, por ejemplo, un 9% la probabilidad del paciente de morir en la UCI.

Con el fin de mejorar esta situación, el SATSE presentó el pasado 3 de octubre una iniciativa legislativa popular en el Congreso para la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente, que convertiría España en el primer país de la Unión Europea con una ley reguladora del número máximo de pacientes para cada enfermero.