La ciudad española elegida por National Geographic entre los mejores destinos para viajar en 2021

La prestigiosa revista National Geographic ha elaborado una lista con los 25 mejores destinos a los que viajar en 2021, entre los que se encuentra una ciudad española: Vitoria-Gasteiz.

Bajo el epígrafe 'Best of the World 2021', la capital vasca ha sido seleccionada junto a otros destinos internacionales como Dominica, el parque nacional Los Glaciares (Argentina), o la isla de Guam, todos ellos "lugares atemporales que definirán nuestros itinerarios futuros", ha indicado National Geographic en un comunicado.

Sobre Vitoria-Gasteiz, destacan que es una ciudad que "reclama la corona cultural" al acoger "a artistas de jazz emergentes y legendarios" en su Festival Internacional de Jazz, que se celebra cada mes de julio. Asimismo, sus parques y jardines "dan a los vitorianos más metros cuadrados de espacios verdes por habitante que cualquier otra ciudad española".

En este sentido, han recordado que "los esfuerzos de conservación de la naturaleza urbana junto con el compromiso con el transporte sostenible le valieron a Vitoria-Gasteiz el título de Capital Verde Europea en 2012".

National Geographic también ha resaltado la pasión de sus habitantes por preservar la tradición, "especialmente en su casco histórico", con calles "que llevan los nombres de los gremios artesanos medievales" y donde "los lugareños abarrotan los bares y restaurantes" para degustar los famosos pintxos.

Entre los puntos emblemáticos, la revista ha señalado la "majestuosidad gótica" de la Catedral de Santa María así como la emblemática Plaza de la Virgen Blanca, que honra a la patrona de la ciudad.