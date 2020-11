Marcos Martínez Álvarez: "La empresa que fije una estrategia tendrá más posibilidades de sobrevivir"

-¿Cuáles fueron los principales problemas encontrados en la tramitación de los ERTE?

Hay dos problemas mayoritarios, el primero empieza con una redacción legislativa con una falta de valoración práctica "el cómo se aplica"; y segundo, la incertidumbre de su mala redacción la "falta la seguridad jurídica", imprescindible para no generar conflicto. Estos problemas no son nuevos, se llevan dando en la legislación laboral española en los últimos años, por ejemplo, se dio con el 'registro horario'.

-¿Por qué, se han dado esos problemas?

El legislador, no piensa en global, no legisla pensando en todas las partes implicadas en las relaciones laborales, empresas, trabajadores, Graduados Sociales, Organismos Laborales... La norma tiene un largo recorrido no solo queda en las empresas y trabajadores, pasa por los Graduados Sociales, por la seguridad social, la autoridad laboral, el servicio publico de empleo, en definitiva, hay muchos actores que aplican y sufren esas leyes. Para mejora las normas, su aplicación, y rebajar la inseguridad jurídica se necesita contar con un informe de aplicación práctica de la norma, emitido por una comisión mixta con Graduados Sociales, con los profesionales.

-¿Qué se espera en estos nuevos ERTE de impedimento y limitación?

Esperamos mas tranquilidad, porque en la primera parte de la crisis sanitaria, desde el 14 de marzo y prácticamente hasta agosto los Graduados Sociales asturianos trabajamos durante más de 12 horas diarias, incluidos los fines de semana. Ahora, todos tenemos mas experiencia, nosotros y los órganos administrativos con quien se tramitan los ERTE. El ritmo de trabajo sigue siendo más alto de lo normal, y seguramente haya puntos de actividad profesional mas altos que otros, pero no llegará a ser como antes.

-¿Qué cree que deben hacer las empresas con respecto a posibles problemas futuros?

Pues bien, en la primera ola de COVID-19, los ERTE fueron decisión única, no había mucha alternativa. Ahora la empresa debe ver que estrategia sigue. Decisiones sobre si es mejor seguir en el ERTE que venían teniendo, porque vea difícil evitar despidos; o si te merece más la pena acogerte a un ERTE nuevo con un nuevo compromiso de empleo, son decisiones a las que tienen que enfrentarse los empresarios. Las empresas que sepan organizar sus recursos humanos, y fijar una estrategia, tendrán mas posibilidades de sobrevivir, e incluso salir reforzadas con respecto a la competencia.

-¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Inspección de Trabajo en Asturias?

Las normales. Aquí las empresas y los Graduados Sociales, y otros asesores, deben estar tranquilos, ante la gran cantidad de trabajo y tramites que por la situación excepcional vivimos, por un descuido, no va a haber problema. Otra cosa, es que se haya cometido fraude manifiesto, entonces si que se van a tener problemas con la Inspección de Trabajo.

-¿Cree que puede haber otra vez colapso en las tramitaciones de la administración pública?

Ya tenemos todos mucho andado, estamos todos mas preparados no creo que haya colapsos o retrasos, todos nos hemos puesto las pilas, los Graduados Sociales y los Órganos Laborales de la Administración Pública.

-¿Qué propondría para mejorar la gestión de las relaciones laborales, con respecto a la administración?

Pues lo mismo que pedimos desde el Consejo General de Graduados Sociales de España, un canal de comunicación "fluido" con el Ministerio y los organismos laborales. Lo mas normal sería tener una comisión mixta entre Servicio Publico de Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y los Colegios de Graduados Sociales, para tener una coordinación en las formas de actuar, y ante la solución de problemas.