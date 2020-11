El PSOE lamenta "la controversia interesada e irresponsable" de la derecha sobre la Ley Celaá que busca "equidad"

Además de "poner al servicio de la comunidad educativa las herramientas necesarias para construir una sociedad mejor, más preparada y capacitada para afrontar los retos de futuro de este país", asegura la secretaria de Educación del PSOE de La Rioja, Teresa Villuendas.

En este sentido, reitera que la LOMLOE ni elimina los conciertos educativos, ni saca la religión del currículo ni denosta el castellano como lengua oficial". Por el contrario, "se trata de una ley que integra, que educa en valores, que aporta participación de los centros y la comunidad educativa, impulsa la formación del profesorado y la innovación educativa, al tiempo que impulsa la escuela rural", subraya.

Así, "con la LOMLOE el castellano es y seguirá siendo el idioma oficial de España de la misma forma que lo son las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas y así lo establece claramente la Constitución", asegura.

Además, "los conciertos educativos los establece la LODE, la Ley de 1985 que sigue vigente, por lo que no van a desaparecer, sencillamente la ley establece que los centros financiados con fondos públicos cumplan con la función social para las que se les otorga el concierto, es decir respetar la igualdad de oportunidades y desarrollar una escolarización equilibrada", reitera.

En cuanto a la Religión "no sale del currículo escolar". La LOMLOE "es muy respetuosa con la Ley y con los acuerdos con la Santa Sede. Lo único que varía es que la asignatura de religión no tendrá asignatura espejo y su nota no tendrá validez académica".

La secretaria de Educación recuerda que "por primera vez una Ley incluye los derechos del niño proclamados por Naciones Unidas como principio básico y fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el principio de equidad"; de la misma forma que "en cumplimiento con las recomendaciones del Comité de las personas con discapacidad se garantiza la libertad de las familias para poder escolarizar a sus hijos en un centro de educación especial o bien en un centro ordinario, con plena garantía de inclusión y adaptando todas las medidas que sean necesarias para una educación inclusiva y de calidad. Los centros de educación especial no desaparecen", subraya.

Además, hay un asunto especialmente importante en La Rioja, con 4.800 niños escolarizados en colegios rurales agrupados, "y es que por primera vez, una Ley educativa recoge un apartado específico dedicado a la escuela rural para ponderar la mejora de la oferta educativa en la zona rural, el transporte escolar y el comedor escolar".

Por otro lado, destaca "el impulso a la formación del profesorado, a la innovación educativa, a potenciar metodologías activas creando redes de trabajo de renovación pedagógica es otro de los objetivos importantes de esta Ley", recuerda.

Además, la LOMLOE "educa en valores, por lo que pretende dotar al alumnado de un espíritu participativo, crítico y constructivo al tiempo que devuelve a la comunidad educativa el lugar que le corresponde en la gestión de los centros; centros que gozarán de autonomía para elaborar sus propios proyectos incluso para promover parte del currículo de acuerdo con la administración autonómica", subraya.

En definitiva, explican desde el PSOE "una Ley progresista que busca la equidad y la excelencia para afrontar los retos de este país, construir una sociedad mejor y mejorar la vida de los ciudadanos".