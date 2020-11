Grupos de Toronto y Perú participarán en la VI Jornada de Formación de Coros Parroquiales organizada online desde Toledo

(c) Miguel Angel Olmos Iglesias. www.olmosfotografia.es

Estas agrupaciones participarán -el periodo de inscripción aún no se ha cerrado- junto a una veintena de coros de parroquias y grupos de la provincia junto a cantores, organistas y directores de otras diócesis y parroquias de Madrid, tal y como ha explicado a Europa Press el director de la Capilla Diocesana de Toledo y responsable de este encuentro, Javier Moreno Abad.

Según ha señalado, aunque en un primer momento se planteó la suspensión del encuentro debido a la pandemia "por la naturaleza de la actividad", finalmente decidieron hacerla de forma virtual logrando una inscripción "bastante interesante" ya que, lejos de descender el número de participantes, el hecho de no ser presencial ha propiciado la apertura internacional.

Las jornadas están abiertas a todo tipo de coros que tengan "una sensibilidad hacia la música religiosa y litúrgica" ya que, aunque están orientadas a los de parroquias, alguna vez han participado en ellas coros seculares. Durante las mismas se tratará de profundizar "desde el punto de vista técnico y teológico en la misión que llevan a cabo los coros litúrgicos y religiosos".

Esta sexta edición, que comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida a todos los participantes y una oración conjunta inicial, no tendrá "parte práctica" como consecuencia de la pandemia pero sí contará con una conferencia a cargo del director de la orquesta sinfónica y coro de la Diócesis de Getafe, José Javier Ávila Melero.

Una persona "de amplia formación y experiencia, formado en Roma en música litúrgica, tanto gregoriano como otras", que hará un recorrido de su experiencia y su ministerio como músico y sacerdote. Tras la conferencia, tendrá lugar un diálogo con el ponente, concluyendo la jornada con una oración de acción de gracias.

El correo electrónico para realizar las inscripciones -que son gratuitas- y poder seguir la jornada de forma online es jornadacorostoledo@gmail.com, pudiendo participar cualquier persona interesada aunque no forme parte de un coro. También se puede consultar capilladiocesanadetoledo.blogspot.com. para obtener más información.

RETOS DE LA VIDA CORAL

Preguntado por la situación de la vida coral en el momento actual, el director de la Capilla Diocesana de Toledo ha confesado que esta actividad "está en el punto de mira" debido a la pandemia, como otras en las que participa un determinado número de gente, lo que ha obligado a "limitar mucho" los ensayos, las actuaciones y el número de coralistas, siempre respetando la normativa.

No obstante, son conscientes de que no se puede parar la actividad y para mantenerla han hecho uso de "otras fórmulas" como el contacto telemático. Esto ha propiciado, por ejemplo, según Moreno Abad, que muchos directores de coros de toda España estén en contacto con otros a nivel internacional "compartiendo experiencias y viendo qué se puede hacer y qué no".

En la actividad coral influye también en qué zona del país y qué nivel sanitario rija en cada momento para, según lo que permita la legislación, poder usar espacios abiertos, muy ventilados y con pequeños grupos para poder ensayar. Cuando esto no es posible, el contacto continúa con ensayos de repertorio y formación de manera virtual.

Aunque en la provincia de Toledo no existe un censo de formaciones corales, el director de la Capilla Diocesana de Toledo ha asegurado que esta materia "tiene bastante desarrollo" así como una "sensibilidad importante y creciente", no sólo en lo que a la participación en la música religiosa y litúrgica se refiere sino también a la hora de "perfeccionar y crecer". De hecho, hay poblaciones "no demasiado grandes" en las que existen dos o tres formaciones.

Sin embargo, los coros parroquiales de la Diócesis se enfrentan a dos problemas, el de la formación, sobre todo de directores y coralistas, y el envejecimiento, pues el perfil de los integrantes de las agrupaciones suele ser el de personas de edad avanzada, y con más componentes mujeres que hombres, aunque "hay otros condicionantes y circunstancias peculiares" según cada lugar.

No obstante, ha destacado que la Capilla Diocesana supone una "excepción" en ese sentido, ya que hay muchos músicos "con formación musical" y una edad media "joven" que ronda los 40 años.