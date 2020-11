Cs Marratxí pide que se habiliten nuevos espacios para poder celebrar mercados y mercadillos antes de Navidad

Según ha explicado el portavoz del Grupo Cs Marratxí, José María Amengual, este domingo en nota de prensa, "abrir de forma inmediata estos nuevos espacios, con medidas sanitarias pertinentes, permitiría a autónomos y comerciantes que viven de esta actividad poder trabajar la próxima Navidad, porque de lo contrario muchos desaparecerán arrastrados por la grave crisis generada por la pandemia".

"Las personas que viven de vender sus productos en mercados y mercadillos se encuentran actualmente atrapados en una situación perversa, no pueden acceder a ayudas económicas si no están dados de alta como autónomos, pero como no tienen actividad no pueden permitirse pagar la cuota de autónomos", ha continuado Amengual.

Finalmente, el portavoz de la formación naranja en Marratxí ha subrayado que "el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para evitar la desaparición de los autónomos y comerciantes".

"Desde Cs queremos que las medidas que se adopten cuenten con el respaldo y la aportación de todos los grupos, por lo que pediremos también al pleno la creación de una mesa de trabajo en la que aportar esta cuestión", ha concluido.