Pepi Valladares desvela que Isabel Pantoja y Julián Muñoz intentaron ser padres

Pepi Valladares ha desvelado en Sábado Deluxe que Isabel Pantoja y Julián Muñozintentaron tener un hijo juntos durante su etapa de noviazgo.

"Isabel Pantoja quería quedarse embarazada de Julián Muñoz", ha confesado. "No ponían medios".

La que fuera la fiel ayudante de la cantante no ha querido ahondar más en el tema, al reconocer que su ética no se lo permitía al tratarse de un asunto sensible.

Los colaboradores han planteado la posibilidad de que Isabel Pantoja se hubiera quedado embarazada y hubiera perdido al niño de manera natural, algo que Pepi Valladares no ha querido responder.

Este viernes, en el programa especial Cantora: La herencia envenenada, ya habría desatado la polémica con unas declaraciones en las que reconocía haber ayudado a "ocultar fajos de billetes de 500 euros cuando vino la policía" a hacer el registro de su vivienda antes de detenerla.