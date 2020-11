Domínguez (Cs) adelanta que en el periodo de enmiendas, Ciudadanos presentará más iniciativas beneficiosas para Teruel

En este sentido, los turolenses no verán aumentados sus impuestos autonómicos, se apuntala la financiación de la concertada con un incremento del diez por ciento y se establecerán mecanismos de colaboración entre la iniciativa pública y privada para fomentar el empleo y apoyar al tejido empresarial.

Domínguez ha resaltado la política "útil" que está realizando Ciudadanos en las instituciones aragonesas desde el centro político. "Apoyamos la tramitación del proyecto de Ley desde el centralismo, la moderación y el liberalismo social. La centralidad es un ejercicio político de moderación y es indispensable para avanzar en la sociedad", ha indicado.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

El parlamentario de Cs ha insistido en la necesidad de que los representantes públicos "se conjuren por la estabilidad económica, social y política de Aragón".

"La sociedad nos demanda que hagamos sacrificios. Mientras familias no llegan a final de mes, negocios quiebran cada día y los hospitales se colapsan, no podemos permitirnos el lujo de no llegar a acuerdos. Ninguna lucha partidista es más importante que los aragoneses", ha señalado.

El diputado liberal ha recordado que este proyecto de ley "no es el que Cs habría deseado", aunque ha manifestado que es "muy importante" que todos los grupos realicen sus aportes para "contribuir a la unidad y al consenso" y que Aragón ofrezca una imagen de comunidad "solvente".

Por ello, ha expresado su satisfacción con motivo de que las líneas naranjas planteadas al Gobierno aragonés se recojan en el anteproyecto de ley de presupuestos.

"Mientras vemos como el Gobierno de España está buscando en Otegui y Rufián para la estabilidad, es un alivio y una enorme esperanza encontrar y ver que existe un PSOE capaz de apartar las discrepancias partidistas y anteponer el interés general de los aragoneses buscando acuerdos", ha concluido.