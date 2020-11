Gobierno Vasco pide mantener "la tensión" para evitar un "efecto rebote que sería desastroso"

En declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, Fernández ha valorado asimismo que se esté consiguiendo que "el 99% del alumnado" de Euskadi pueda contar en pandemia con una educación presencial.

Tras asegurar que "todos los indicadores están mejorando", ha incidido en que ahora es "muy importante mantener la tensión y seguir en la mima línea". "Es fundamental evitar un efecto rebote que sería desastroso", ha añadido.

Fernández ha advertido de que los vascos podrían haberse encontrado en Navidades con un "confinamiento domiciliario total" y "parece que no va a ser así". "Lo estamos consiguiendo, es un objetivo que estamos logrando", ha expresado.

No obstante, ha recordado que un porcentaje de los contagiados que están en las UCIs terminan falleciendo, por lo que la sociedad no se puede engañar, ya que "no es una broma".

Por último, y en referencia a la llegada de las posibles vacunas, Fernández ha indicado que se está a la espera de recibir "la información necesaria para articular una respuesta".